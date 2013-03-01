巴西政府称正寻求中国石化协助建设炼油厂

路透巴西利亚2月28日（记者 Leonardo Goy） - 巴西政府周四表示，正寻求中国的协助以完成两家炼油厂的建设。这是中国与巴西关系加强的一个迹象，同时也表明巴西国有石油巨头Petrobras(PETR4.SA)出现了资金困难。

Petrobras首席执行官（CEO）福斯特（Maria das Gracas Foster）在中国与中国石化(600028.SS)商谈了合作事宜。若能达成协议，Petrobras将有望在2018年前完成在巴西东北两个州柴油炼油厂的建设。

过去10年巴西经济蓬勃发展，Petrobras面临建设炼油厂以增加燃油产量的压力。但该公司近几年在政府要求下亏损出售汽油，导致其现金流相当紧张。

“Petrobras目前面临一些资金困难，”巴西能源部长爱迪生·洛邦（Edison Lobao）在巴西利亚对记者说。“我建议该公司总裁前往中国，与中国的一家大型国企进行洽谈。”

洛邦没有透露两家公司可能的合作方式、交易详情以及中石化能从中获得什么。

Petrobras发言人不愿透露进一步的详情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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