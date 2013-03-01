巴西政府称正寻求中国石化协助建设炼油厂

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西利亚2月28日（记者 Leonardo Goy） - 巴西政府周四表示，正寻求中国的协助以完成两家炼油厂的建设。这是中国与巴西关系加强的一个迹象，同时也表明巴西国有石油巨头Petrobras 出现了资金困难。
Petrobras首席执行官（CEO）福斯特（Maria das Gracas Foster）在中国与中国石化 商谈了合作事宜。若能达成协议，Petrobras将有望在2018年前完成在巴西东北两个州柴油炼油厂的建设。
过去10年巴西经济蓬勃发展，Petrobras面临建设炼油厂以增加燃油产量的压力。但该公司近几年在政府要求下亏损出售汽油，导致其现金流相当紧张。
“Petrobras目前面临一些资金困难，”巴西能源部长爱迪生·洛邦（Edison Lobao）在巴西利亚对记者说。“我建议该公司总裁前往中国，与中国的一家大型国企进行洽谈。”
洛邦没有透露两家公司可能的合作方式、交易详情以及中石化能从中获得什么。
Petrobras发言人不愿透露进一步的详情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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