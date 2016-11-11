壳牌未来五年将在巴西投资100亿美元 受该国新规鼓舞

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴西利亚11月10日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS执行长Ben van Beurden周四称，该公司未来五年向巴西投资100亿美元，因该国石油行业为外资企业提供了更多的机会。
近期巴西出台法规，允许私营油企在离岸盐下层石油矿床开发中发挥更大作用，Van Beurden称，壳牌对此感到鼓舞。壳牌目前是巴西最大的外国投资企业。
“这是政府做出的积极的一步，将为更多企业在巴西投资提供机会，”Van Beurden在与巴西总统特梅尔(Michel Temer)会晤完后告诉记者。(完)
(编译 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。