壳牌未来五年将在巴西投资100亿美元 受该国新规鼓舞

路透巴西利亚11月10日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS执行长Ben van Beurden周四称，该公司未来五年向巴西投资100亿美元，因该国石油行业为外资企业提供了更多的机会。

近期巴西出台法规，允许私营油企在离岸盐下层石油矿床开发中发挥更大作用，Van Beurden称，壳牌对此感到鼓舞。壳牌目前是巴西最大的外国投资企业。

“这是政府做出的积极的一步，将为更多企业在巴西投资提供机会，”Van Beurden在与巴西总统特梅尔(Michel Temer)会晤完后告诉记者。(完)