背景资料：巴西生产和出口的农产品

路透10月23日电---几个世纪以来，巴西一直以出口橙汁、咖啡、糖和可可等软商品而闻名。

25年前巴西向外资开放後，技术和土地上的投资帮助巴西成为主要的谷物和肉类供应国。

以下是巴西生产和出口的主要农产品：

牛肉：巴西拥有全球最大的牧群，约2亿头牛。尽管该国约80%的牛肉用於国内消费，巴西仍是全球最大的牛肉出口国。巴西主要饲养瘤牛和Nelore等品种，这些品种最适合在热带气候条件下饲养，大多数牛以草喂养。

家禽/猪肉：随着谷物种植带的迅速扩大，巴西利用种植的玉米和大豆成为全球最大的家禽肉出口国，猪肉出口量也在增加。猪肉和家禽肉生产中约70%的成本来源於饲料。

大豆：上世纪70年研制出适合热带气候条件的大豆种子以後，巴西迅速成为全球第二大大豆生产国和出口国，今年有望超越美国成为第一大大豆出口国。

玉米：几年前，巴西还只是少量出口玉米，每年超过6,000万吨的产量中95%用於国内猪与家禽的饲料。不过自从发现可以在一些地区每年种两季玉米作物後，巴西的玉米出口量达到了每年700-1,100万吨，成为全球第三大玉米出口国。

糖：巴西是全球最大的糖生产国和出口国，占世界市场份额的一半。

乙醇：巴西是全球最大的蔗糖乙醇出口国，每年出口约30亿升。但这与巴西每年的蔗糖乙醇产量230-280亿升相比，相形见绌。

咖啡：巴西是全球最大的咖啡生产国和出口国，按每袋60千克计，该国每年生产3,500-5,500万袋，主要以阿拉比卡咖啡为主。巴西咖啡占世界市场的份额约30%。

棉花：巴西一度仅少量出口棉花，但过去几年跳升为全球第四大棉花出口国，受益於赢得世界贸易组织关於美国补贴的仲裁。巴西每年生产200万吨高质量的长纤维棉花。

木材：巴西拥有充足的降雨、光照和土地，是全球木浆生产成本最低的国家。桉树在巴西的成长周期约为七年，在智利需要10-12年，而在北美和欧洲则需要25年。

橙汁：巴西是全球最大的橙汁生产国和出口国，约占全球浓缩橙汁市场份额的一半。

可可：巴西是全球第六大可可生产国。几十年前，巴西曾是全球第二大可可生产国，直到丛枝病破坏大量作物，导致产量降低逾一半。

烟草：巴西是全球最大的烟草生产国，种植区域集中在南部。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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