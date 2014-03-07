《MAGUIRE专栏》高昂运输成本令巴西大豆难享定价优势 冲淡丰收喜悦

图为巴西北部巴伊亚省巴雷拉斯的一处大豆田，摄于2014年2月6日。 REUTERS/Ueslei Marcelino

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Gavin Maguire

路透芝加哥3月7日 -未来几个月美国和全球大豆价格预计将下降，因巴西将迎来历史上产量最大的一年，供给将源源不断地流向消费者。

美国农场主们对这一前景可能会有些不开心，并倾向于将巴西视为抢夺市场份额的竞争者，因这让他们的切身利益受到损害。

不过考虑到巴西国内高昂的交通成本，意味着那里的种植者相较于美国同行仅会获得小得多的最终价格优势，即便是他们的现货价格比美国中西部地区低出25%左右。

所以用不着对巴西的同业者羡慕嫉妒恨，相反如果全球大豆价格下跌，美国农场主们或许还应该对他们表示些许同情呢。

**价格接受者**

在美国和许多其他国家，农产品出口价格基本上由农场主们所欲出口的数量决定，再加上处理成本和到港口的交通费用。

不过在巴西,出口大豆价格基本上是通过美国指标大豆期货价格倒算出来的，在扣除交通和处理成本后，剩余的归种植者所得。

巴西最主要的大豆产区-马托格罗索州(MatoGrosso)到主要港口的交通成本达到每公吨逾100美元,因此一旦考虑到物流成本，阿巴希农场主们所获得的价格要明显低于实际的装船价格。

这种扣除算法令巴西大豆种植者们处在价格接受者的地位，他们对交通成本有着切身的感受，这是因为对于从农场大门至港口这段路途的成本，他们无能为力。

美国种植者们虽然也无法控制农产品走出农场后的成本，但上天赐给了他们一个密西西比河-全世界最有效的内河航运体系。这个航运体系可以用仅相当于卡车、铁路运输成本一小部分的价格，轻松地将大量农产品从美国的中部运出。

而且，密西西比河直通几个美国最大的港口，出口商可轻而易举地将谷物从美国的心脏地带运到出口船只上。

巴西的出口商们则需要经历长达上千公里的狭窄公路，其中许多是未铺路面,用卡车将农产品运到沿海，之后才能在某一个主要港口加以处理。

不仅如此，全球主要大豆消费国距巴西的海运距离通常也要比美国更长，海运成本也更高。

这意味着,如果巴西想加入竞争，则必须将价格设定在比其他国家出口商低的水平上，同时相应地将商品价格和交通成本进行匹配。

若浏览美国和巴西大豆价格图表，请点选(link.reuters.com/haj47v)

**说起来容易，做起来难**

即便作物抵达港口后，巴西出口商还面临着一个艰巨的任务：努力将作物装上等候的货船，送到终端用户手里。

港口工人加入了严密的工会组织，他们成功争取到了有利的工作条件和薪资，并且拒绝像美国常见的那样每天24小时装运货船。

这意味着该国许多大型港口每天都会在轮班间歇关闭数小时，使得排队的货车常常绵延数百英里。

这样规模惊人的交通堵塞不仅增加了主要道路的拥堵，而且还在收获高峰将卡车和设备占用多个星期。缓慢的装运处理速度还导致货船在沿海大量滞留，迫使排队等候的散装货船在海边徘徊数周。

如欲浏览巴西港口拥堵情况图表，请点选(link.reuters.com/kaj47v)

由于巴西设备技术水平较低，而且运输业劳动力密集程度较高，因此增加了货船装卸货的时间和成本。

对于中国等大买家，增加的成本一定程度上不如保证进口量那么重要，因为大豆是中国进口最多的作物，几乎每一餐上都会以某种形式出现。

这种持续高涨的需求对巴西大豆种植者而言是个好消息。他们的固定消费者来自中国，以及其他看重大豆食品及饲料用途的地区。

不过，只要高昂的物流成本仍然大幅增加销售价格，巴西种植者从亚洲的巨大需求中获得的收益可能比不上美国同行。

而且如果随着南美收获完成，大豆价格如预期般下跌，美国种植者更有可能会对巴西同行报以同情，而非嫉妒他们抢走了市场份额。(完)

(编译 王洋/朱晓军；审校 高琦)

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