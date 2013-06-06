巴西评等：标普将巴西债信评级展望从稳定降至负面，确定BBB的长期展望

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透6月7日 -
“经济增长一直缓慢、财政与外部经济基本面状况趋弱、以及当局政策信号模糊不清导致经济政策的可信度降低，或将削弱巴西应对外部冲击的能力，”标普称。
“推迟实施促进民间投资的政策，特别是在基础设施领域，可能令今明两年的经济增长率偏低，从而提升了财政状况进一步下滑，而政府债务负担继续加重的风险。”
标普称，若政府采取更多连贯的政策，增强民间行业的信心并加大投资，该机构也可能将评级展望调回至稳定。
其表示，(政府的连贯政策)将可提高该国经济的趋势增长率，并使政府在财政和货币政策方面具有更大的灵活性。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。