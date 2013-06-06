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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 07:14 BJT

巴西评等：标普将巴西债信评级展望从稳定降至负面，确定BBB的长期展望

路透6月7日 -

“经济增长一直缓慢、财政与外部经济基本面状况趋弱、以及当局政策信号模糊不清导致经济政策的可信度降低，或将削弱巴西应对外部冲击的能力，”标普称。

“推迟实施促进民间投资的政策，特别是在基础设施领域，可能令今明两年的经济增长率偏低，从而提升了财政状况进一步下滑，而政府债务负担继续加重的风险。”

标普称，若政府采取更多连贯的政策，增强民间行业的信心并加大投资，该机构也可能将评级展望调回至稳定。

其表示，(政府的连贯政策)将可提高该国经济的趋势增长率，并使政府在财政和货币政策方面具有更大的灵活性。(完)
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