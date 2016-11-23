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国际财经 | 2016年 11月 23日 星期三 08:35 BJT

巴西称中国和俄罗斯倾销钢铁 暂不调整关税

路透巴西利亚11月22日 - 巴西外贸秘书处(International Trade Secretariat)周二在政府公报中称，从中国和俄罗斯进口的热轧钢属于“倾销”，但提高关税需要有更多信息。

“关于是否属于倾销行为，初步判断做出了肯定结论，”公报称，并称秘书处决定不立即采取行动。

调查于7月开始，应巴西钢铁企业CSN(CSNA3.SA)和Gerdau(GGBR4.SA)以及安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) (ISPA.AS)巴西子公司要求进行。

这几家公司投诉，在巴西经济严重衰退导致本国钢铁企业境况艰难之际，廉价钢铁进口正在不公平地抢夺国内市场。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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