巴西称中国和俄罗斯倾销钢铁 暂不调整关税

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴西利亚11月22日 - 巴西外贸秘书处(International Trade Secretariat)周二在政府公报中称，从中国和俄罗斯进口的热轧钢属于“倾销”，但提高关税需要有更多信息。
“关于是否属于倾销行为，初步判断做出了肯定结论，”公报称，并称秘书处决定不立即采取行动。
调查于7月开始，应巴西钢铁企业CSN(CSNA3.SA)和Gerdau(GGBR4.SA)以及安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) (ISPA.AS)巴西子公司要求进行。
这几家公司投诉，在巴西经济严重衰退导致本国钢铁企业境况艰难之际，廉价钢铁进口正在不公平地抢夺国内市场。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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