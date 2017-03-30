调查：巴西股市今年料创新高 因经济摆脱衰退且利率料下滑

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透巴西利亚/墨西哥城3月29日 - 路透调查结果显示，巴西股市2017年可能连续第二年上涨，将创纪录新高，因巴西正摆脱衰退，利率也料将下滑。
这项3月21-27日进行的调查访问了13位策略师，结果显示巴西指标Bovespa指数.BVSP料将从周二收盘价上升14%，2017年底时将来到74,000点，这高于12月时调查预估的72,000点。
这将略高于2008年所创下的历史高点73,920点。
受访分析师对于墨西哥股市的看法就没有那么乐观。
他们调降墨西哥指标IPC股价指数.MXX2017年末水准预估至48,875点，12月时预估为49,300点。该指数周二收在记录高点49,339.24点。
Bovespa指数去年大涨39%，因预期巴西总统特梅尔(Michel Temer)将利用足够的国会支持通过节约措施，而这可能协助巴西重获投资级评等。
本月稍早美国穆迪投资服务公司(Moody's)已将巴西主权投资评级展望从“负面”调高为“稳定”。
另一个偏多的因素，是市场普遍认为巴西央行将会继续降息。
“随着利率下滑且经济活动升温，我们认为今年资金将持续流入，”美银美林分析师Felipe Hirai及Nicole Inui在一份报告中写道。“巴西投资人乐观看待基本面，但多数宏观对冲基金通过固定收益产品表达其观点。”
**墨西哥股市**
美国总统特朗普11月8日当选后，墨西哥股市起初受到重创，因他宣示将撤销或修改北美自由贸易协定。美国为墨西哥的主要出口市场。
不过墨西哥股市近几个月反弹，因投资人发现选后乱局中有逢低承接机会。
尽管如此，多位策略师表示，美国贸易政策的不确定性打压墨西哥股市前景。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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