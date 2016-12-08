调查：巴西股市2017年有望进逼历史高位 表现将超越墨西哥股市

路透巴西利亚/墨西哥城12月7日 - 路透调查显示，由于通胀及利率连袂下降，巴西股市2017年或将扩大涨势，逼近历史高位，表现将更胜于墨西哥股市。

在11月28日至12月6日期间受访的13名分析师预估中值显示，巴西指标Bovespa指数.BVSP2017年底料将较周二收盘劲扬18%，成为72,000点。这将成为2011年以来最高位，逼近73,516点的历史新高。

尽管经济衰退导致1,200万民众失业，Bovespa指数今年迄今仍大涨41%。

即使经济前景在最近几周确实更加恶化，但分析师仍将指数预估自10月调查预测的65,000点往上修正。

分析师对2017年底墨西哥IPC指数.MXX预测值则下调至49,300点，10月调查预测为52,000点。新的预测值仍将为历史高位，较周二收盘上涨9%。

分析师预计巴西央行在2017年料将接连降息，该国股市可望因而受惠。另一份路透调查分析师预估显示，指标Selic利率将自当前的13.75%降至11.00%，企业信贷成本将因而下降，而债券相较于股票的吸引力亦将降低。

摩根大通策略师Pedro Martins Junior认为在这种背景下，巴西企业盈余有可能出现两位数成长，尽管近期涨势使得股票看来颇为昂贵。

巴西总统特梅尔(Michel Temer)会否敦促国会进行经济改革仍存在变数，加上特朗普的政策及美国利率动向，都有可能压抑巴西股市的走势。(完)