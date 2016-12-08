调查：巴西股市2017年有望进逼历史高位 表现将超越墨西哥股市

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴西利亚/墨西哥城12月7日 - 路透调查显示，由于通胀及利率连袂下降，巴西股市2017年或将扩大涨势，逼近历史高位，表现将更胜于墨西哥股市。
在11月28日至12月6日期间受访的13名分析师预估中值显示，巴西指标Bovespa指数.BVSP2017年底料将较周二收盘劲扬18%，成为72,000点。这将成为2011年以来最高位，逼近73,516点的历史新高。
尽管经济衰退导致1,200万民众失业，Bovespa指数今年迄今仍大涨41%。
即使经济前景在最近几周确实更加恶化，但分析师仍将指数预估自10月调查预测的65,000点往上修正。
分析师对2017年底墨西哥IPC指数.MXX预测值则下调至49,300点，10月调查预测为52,000点。新的预测值仍将为历史高位，较周二收盘上涨9%。
分析师预计巴西央行在2017年料将接连降息，该国股市可望因而受惠。另一份路透调查分析师预估显示，指标Selic利率将自当前的13.75%降至11.00%，企业信贷成本将因而下降，而债券相较于股票的吸引力亦将降低。
摩根大通策略师Pedro Martins Junior认为在这种背景下，巴西企业盈余有可能出现两位数成长，尽管近期涨势使得股票看来颇为昂贵。
巴西总统特梅尔(Michel Temer)会否敦促国会进行经济改革仍存在变数，加上特朗普的政策及美国利率动向，都有可能压抑巴西股市的走势。(完)
(编译 龚芳; 审校 于春红)
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