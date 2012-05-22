巴西推新一轮减税计划以重振经济

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透巴西利亚5月21日电---巴西政府周一推出新一轮的暂时性减税计划,规模约为10亿美元,旨在刺激处境困难的汽车等产业.这是其重振经济成长的最新举措.
投资者对於国内外经济形势的担忧,打压巴西货币周一创出三年来的最低收盘水准.巴西经济自2011年中期以来成长乏力.但巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)表示,新举措料有助於刺激经济,并使其避免欧元区债务危机的冲击.
"如果欧债危机恶化,如果他们不能解决希腊问题,则我们今年显然难以达到4.5%的成长目标,"曼特加对记者表示.
"但巴西有能力对这场危机做出反应,并保持经济成长,我不是说成长4.5%,但会高於去年的2.7%."
新措施包括降低部分汽车的工业产品税(IPI),以及个人借款者金融交易需缴纳的IOF税,降税期截止到8月31日.巴西央行亦同意释出大约180亿雷亚尔(88亿美元)的银行存款准备金,来支持汽车融资.
曼特加表示,作为交换,银行业者同意扩大放款,并放宽汽车融资条件.
预计这项计划将使在巴西设厂的全球大型汽车厂商受益,包括意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI、德国福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)和美国通用汽车(GM.N)及福特汽车(F.N).
巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)周一表示,巴西"做好了300%的准备",防备欧元区危机在金融市场进一步扩散.她指出,巴西拥有较高的外汇储备、实力强大的银行和相对较低的债务和失业率,与面临"严重问题"的美国和欧洲相比,处於有利地位.
罗塞夫在巴西南部发表讲话时表示,巴西抵抗危机的能力强於2008和2009年.
巴西央行总裁Alexandre Tombini周一稍早表达了类似的乐观看法,称巴西经济今年料不断加速.(完)
--编译 张涛;审校 张若琪
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。