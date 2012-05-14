特写：巴西税收征管“猛于虎”

2012年4月27日，人们从巴西圣保罗市中心的税收显示器旁走过，机器上显示的是巴西公民缴纳的税额。 REUTERS/Nacho Doce

路透巴西利亚5月8日电（记者 Alonso Soto）---在巴西，有一群乘坐直升机周游全国的武装人员，他们直接上门，让违法者心惊胆战。

他们不是警察，他们来自税务部门。

联邦税务局将是巴西2012年经济前景的最重要因素之一。该机构以其强硬且具创造性的策略在全球赢得知名度。巴西总统迪尔玛·罗塞夫希望仰仗税务局勇猛的作风来帮助实现政府雄心勃勃的预算目标，而不致扼杀该国脆弱的经济。

联邦税务局因其官方标识和勇于追击逃税者的特点被称为“狮子”。该机构为工作人员配备各种工具，从手枪到测量酒厂啤酒桶的尺子应有尽有，以此确保个人和公司毫无隐瞒地向政府申报和缴纳税款。

最近几次行动的取名包括“黑色美洲豹”和“三角洲”，这些通常与特种部队更相关。联邦税务局甚至动用直升机来考察富豪的居所，以确保与其纳税申报相符。

没有人可以例外：罗塞夫在2009年担任政府部长时也曾被调查，据她所说是在纳税申报表上犯了无心之失。

该机构的工作方式以及居高不下和极其复杂的税制令一些巴西人深感不悦。他们指出基础设施、教育和其他公共服务设施非常糟糕，并表示他们没有为所交的税得到应得的服务。

但是，其他人却对巴西罕见且成功的税收征管表示羡慕。在拉美地区，人们对逃税的兴趣堪比他们对足球的兴趣。

“谈到征税，巴西人真是很棒。他们可能属於世界上最好的征税人员，”渣打银行驻纽约分析师Italo Lombardi说道。

2012年将是巴西经济异常艰难的一年，罗塞夫需要税务机关竭尽全力。

当然，在平衡预算方面存在两个途径，罗塞夫可以通过限制开支来达成预算目标。但是官员们表示，她担心削减幅度过大，会导致去年中期以来已然处於停滞状态的经济遭受更大打击。实际上，罗塞夫已经宣布了一些新的减税措施，试图恢复经济活力。

这意味着，达成政府预算目标的重任将主要落在联邦税务局的肩上，後者去年将税收入库水平提高了10.1%，当年经济增长仅有2.7%。

到目前为止，一切都好。今年前三个月，政府完成了今年基本财政收支盈余目标的近三分之一。税收同比也增长了逾7%。

官员们表示，这一优异成绩的背後是税务机关毫不介意纳税人在巴西的社会地位和政治关系，而这些因素在巴西通常能令社会精英在法庭和其他地方得到一定程度的保护。

“税务机关的作用就是要让纳税人知道，我们在盯着他们，他们应该做正确的事情，”联邦税务局官员Caio Candido在接受采访时表示。

税务局工作人员在正确履职方面也有良好纪录。巴西警界和其他公共机构官员频遭贪污指控，而这在税务机关却极少见，对比极为明显。

智利、坦桑尼亚甚至中国的官员都来到巴西取经，研究该国税务机关有效工作背後的原因。

根据华盛顿研究机构Global Financial Integrity的数据，2000-2009年，巴西平均逃税率低於中国、印度、俄罗斯和南非。这些国家都是金砖集团成员国。

科技和人力在征税方面发挥了重大作用。会计师和法律专家组成的小组全年监控着公司的账簿。曾在1990年代帮助巴西税收机构进行现代化改造的Everardo Maciel称，巴西当局是世界上最早全面应用互联网工具的国家之一。

此外，政府还设法培养民众的习惯，防止逃税。

巴西大城市的超市和其他零售店的收银员通常会徵求顾客的意见，输入个人税收识别号码，顾客可因此获得退税，政府则可以借此更好地追踪企业的销售情况。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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