巴西总统特梅尔称就算被正式起诉也不会辞职

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透5月23日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)表示，即使他被最高法院正式起诉也不会辞职。受贪腐丑闻影响，外界要求特梅尔辞职的声浪越来越高。
根据巴西最大报纸Folha de S.Paulo周一刊发的采访稿，特梅尔表示，“我不会辞职。想罢黜我请便，但如果我辞职，我就会认罪。”
上周曝光的录音听上去显示，特梅尔赞同向一位已入监的议员支付封口费，此事令原本对长达三年的大规模贪腐调查习以为常的巴西人感到震惊。
丑闻已经导致特梅尔在国会的联盟可能出现分裂，令这个拉美最大经济体形势不稳；特梅尔为延续其政治生命而努力，此时距离他的前任遭弹劾下台仅有一年时间。
最高法院已针对该录音展开调查。该录音是肉类巨头JBS SA(JBSS3.SA)的所有者在认罪交易证词中提供的。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。