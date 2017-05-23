巴西总统特梅尔称就算被正式起诉也不会辞职

路透5月23日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)表示，即使他被最高法院正式起诉也不会辞职。受贪腐丑闻影响，外界要求特梅尔辞职的声浪越来越高。

根据巴西最大报纸Folha de S.Paulo周一刊发的采访稿，特梅尔表示，“我不会辞职。想罢黜我请便，但如果我辞职，我就会认罪。”

上周曝光的录音听上去显示，特梅尔赞同向一位已入监的议员支付封口费，此事令原本对长达三年的大规模贪腐调查习以为常的巴西人感到震惊。

丑闻已经导致特梅尔在国会的联盟可能出现分裂，令这个拉美最大经济体形势不稳；特梅尔为延续其政治生命而努力，此时距离他的前任遭弹劾下台仅有一年时间。

最高法院已针对该录音展开调查。该录音是肉类巨头JBS SA(JBSS3.SA)的所有者在认罪交易证词中提供的。(完)