巴西总统特梅尔拟推经济刺激举措 为贪污指控进行生存之战

路透巴西利亚12月12日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)正在就针对他及其政府的贪污指控进行生存之战，计划推出新举措来刺激巴西经济，改善其低迷的支持率，压制要他辞职下台的呼声。

政府消息人士周一表示，本周将公布的刺激举措包括了减轻消费者债务负担，并要求信用卡公司对企业回款的时间要比目前的30天缩短。

特梅尔押注宏观经济举措，将能抵销掉对他未能兑现让巴西经济摆脱两年来衰退的承诺而造成的不满情绪。

巴西财政部长梅罗斯证实可能推出振兴经济举措，此前一项重要的公共支出上限法案在国会获得通过。扬弃了前任政府所采取的减税或财政刺激措施，他表示，这些振兴经济的举措将提高生产力，并让建立业务变得更加容易。

参议院料将在周二最终通过20年支出上限案，此为总统恢复财政纪律计划的关键。(完)