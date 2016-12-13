巴西总统特梅尔拟推经济刺激举措 为贪污指控进行生存之战

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透巴西利亚12月12日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)正在就针对他及其政府的贪污指控进行生存之战，计划推出新举措来刺激巴西经济，改善其低迷的支持率，压制要他辞职下台的呼声。
政府消息人士周一表示，本周将公布的刺激举措包括了减轻消费者债务负担，并要求信用卡公司对企业回款的时间要比目前的30天缩短。
特梅尔押注宏观经济举措，将能抵销掉对他未能兑现让巴西经济摆脱两年来衰退的承诺而造成的不满情绪。
巴西财政部长梅罗斯证实可能推出振兴经济举措，此前一项重要的公共支出上限法案在国会获得通过。扬弃了前任政府所采取的减税或财政刺激措施，他表示，这些振兴经济的举措将提高生产力，并让建立业务变得更加容易。
参议院料将在周二最终通过20年支出上限案，此为总统恢复财政纪律计划的关键。(完)
(编译 戴素萍 审校 郑茵)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)