巴西总统特梅尔严正驳斥JBS董事长的贿赂指控

路透巴西利亚5月20日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周六愤怒地对一贪腐调查中指涉他的录音对话提出异议，称他将会续任总统，并要求高等法院证实这份录音的真实性。

“巴西将不会因此脱序，”他在总统府发表的演说中说到；他重申他不会辞职，尽管高等法院下令继续就他受贿、以及同意对已入监国会议员支付封口费等事情进行调查。

特梅尔看起来极力反抗，称他将要求法院在断定这份录音是否有经过事后剪接之前暂停调查；这份录音是由肉品包装业者JBS SA董事长所提供，内容是3月时的一场对话。

但特梅尔正式向法院提出诉愿之后，巴西检察总长要求司法部门继续调查，且必然会分析所有的录音及其他证据。

检察总长Rodrigo Janot写道，“调查纯粹是研究事实并产生证据，包括技术分析。”

这份录音是JBS高阶主管影响深远的认罪协商内容的一部分，部分本地媒体称该份录音显示有变造迹象。

在周六稍晚发布的一份声明中，JBS称其交出的是完整录音，公司或其他高阶主管所提出的任何证据都未经过变造。

这份录音和相关证词令巴西金融市场陷入震荡，特梅尔因此失去他关键的国会盟友，要求他下台的声浪也此起彼伏。这也妨碍了特梅尔通过经济改革的种种努力，这些改革被视为对提振陷入史上最严重衰退的巴西经济而言至为重要。

证词中还指出，JBS支付给特梅尔和前任总统罗塞夫(Dilma Rousseff)及卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)数以百万美元计的非法竞选资助。(完)