巴西总统特梅尔称遭调查的内阁部长可能辞职

路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。

巴西最高法院上周启动了对八名内阁部长的调查，几乎占到特梅尔内阁的三分之一。这八名内阁部长此前被工程集团Odebrecht SA高管在辩诉交易证词中指控有不当行为。

遭调查的内阁部长包括特梅尔幕僚长Eliseu Padilha等关系密切的顾问，外界认为他们是一项养老金改革谈判的关键人物。这项改革旨在控制政府支出和失控的公共债务。(完)