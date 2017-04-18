巴西总统特梅尔称遭调查的内阁部长可能辞职

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。
巴西最高法院上周启动了对八名内阁部长的调查，几乎占到特梅尔内阁的三分之一。这八名内阁部长此前被工程集团Odebrecht SA高管在辩诉交易证词中指控有不当行为。
遭调查的内阁部长包括特梅尔幕僚长Eliseu Padilha等关系密切的顾问，外界认为他们是一项养老金改革谈判的关键人物。这项改革旨在控制政府支出和失控的公共债务。(完)
(编译 侯雪苹；审校 郑茵)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。