调查：即使巴西总统特梅尔下台 该国经济议程可能也不会受影响

路透巴西利亚5月26日 - 周五公布的路透调查显示，即使贪腐丑闻导致巴西总统特梅尔(Michel Temer)下台，巴西今年仍可能会大幅降息，并下调通胀目标，而且有可能通过一项养老金改革。

在一位亿万富翁商人上周指控特梅尔收受数百万贿赂后，路透在5月24-26日期间访问的30位分析师中只有两位预计，特梅尔能满任其到2018年结束的任期。

不过，调查访问的38位分析师大多认为，巴西央行可能在5月31日将指标贷款利率下调100个基点至10.25%，并在之后继续调降利率，到12月将降至8.5%。

虽然政治危机抑制了巴西央行可能以更快速度降息的预期，但货币政策情况依然和4月初一样，当时特梅尔在议会中拥有稳定的支持，看似完全可以到任期结束。

虽然这已是巴西在一年多一点的时间内第二次出现总统危机，但也不太可能阻碍决策者在逾10年来首次下调通胀目标。接受调查的29名分析师中，有18名预计2019年通胀目标将从4.5%下调，但分析师的分歧在于，通胀目标是会象征性地下调至4.25%，还是会被下调至4.0%或3.5%。

受贪腐丑闻影响，市场最初大跌，但近来已企稳。利率期货走势暗示，巴西央行在5月31日降息100个基点的可能性为78%。

特梅尔经济议程中最容易受到影响的似乎是所谓的养老金改革。改革需要在议会两院获得绝对多数支持，政府领导人认为，养老金改革仍缺乏获得通过所需的票数。

但受访的31名分析师中有16人预计，养老金改革将在今年获得通过。(完)