调查：即使巴西总统特梅尔下台 该国经济议程可能也不会受影响

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透巴西利亚5月26日 - 周五公布的路透调查显示，即使贪腐丑闻导致巴西总统特梅尔(Michel Temer)下台，巴西今年仍可能会大幅降息，并下调通胀目标，而且有可能通过一项养老金改革。
在一位亿万富翁商人上周指控特梅尔收受数百万贿赂后，路透在5月24-26日期间访问的30位分析师中只有两位预计，特梅尔能满任其到2018年结束的任期。
不过，调查访问的38位分析师大多认为，巴西央行可能在5月31日将指标贷款利率下调100个基点至10.25%，并在之后继续调降利率，到12月将降至8.5%。
虽然政治危机抑制了巴西央行可能以更快速度降息的预期，但货币政策情况依然和4月初一样，当时特梅尔在议会中拥有稳定的支持，看似完全可以到任期结束。
虽然这已是巴西在一年多一点的时间内第二次出现总统危机，但也不太可能阻碍决策者在逾10年来首次下调通胀目标。接受调查的29名分析师中，有18名预计2019年通胀目标将从4.5%下调，但分析师的分歧在于，通胀目标是会象征性地下调至4.25%，还是会被下调至4.0%或3.5%。
受贪腐丑闻影响，市场最初大跌，但近来已企稳。利率期货走势暗示，巴西央行在5月31日降息100个基点的可能性为78%。
特梅尔经济议程中最容易受到影响的似乎是所谓的养老金改革。改革需要在议会两院获得绝对多数支持，政府领导人认为，养老金改革仍缺乏获得通过所需的票数。
但受访的31名分析师中有16人预计，养老金改革将在今年获得通过。(完)
(编译 汪红英；审校 王颖)
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