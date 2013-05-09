独家：巴西巴拉圭将向美国出口大豆

* 2012年旱灾后，美国大豆库存料降至九年低点

* 南美作物丰收吸引美国进口商的注意

路透布宜诺斯艾利斯5月8日 - 了解情况的业内消息人士周三对路透表示，巴拉圭和巴西大豆将出口到美国。去年由于美国中西部遭受旱灾，该国大豆库存异常紧张。

北半球今年夏末时，美国大豆库存料将降至九年最低位，这是美国遭受1930年代以来最严重旱灾的结果。

而与此同时，南美作物收成创下纪录高位打压该地区作物价格，引发美国进口商的买盘。大豆在美国通常用于生产生物柴油、动物饲料和豆腐等菜肴，在全球食品需求猛增之际，它越来越成为蛋白质的重要来源。

“交易已达成，船只已订下，这已经是板上钉钉的事了，”谷物枢纽布宜诺斯艾利斯一位消息人士称，“这是拉美大豆今年销往美国的第一单，由于美国大豆库存非常紧张，因此可能还会有更多交易。”

美国是全球最大大豆生产国，通常情况下不会进口。巴西、阿根廷和巴拉圭位列第二至第四。

消息人士称，一艘船只定于本月稍晚离开巴西东北部港口Ilheus，另一艘装载着巴拉圭大豆的船只将从乌拉圭港口Nueva Palmira出发。消息人士补充说，每艘船最多可装载30,000吨货物。

芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三早盘升至每蒲式耳14.03美元的高位，创下本月迄今最高水准。

由于美国离下次收获还有三、四个月，美国许多加工厂的大豆现货价格因供应紧张而接近春季历史最高位，与此同时，南半球正在进行秋季收割。

据美国农业部称，在截至8月31日的2012/13作物年，美国进口的大豆和玉米数量料将触及纪录高位。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。