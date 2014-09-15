巴西淡水河谷与中远集团签订铁矿石运送协议

中粮资本启动混改 拟增资60亿引入非国资或社会资本
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透上海/里约热内卢9月12日 - 巴西矿商淡水河谷(VALE5.SA)与中国远洋运输集团(Cosco)达成运送铁矿石的协议，此举将可协助淡水河谷解决巨型货轮两年不得停靠中国港口的禁令。
淡水河谷在声明稿中表示，其将把载重吨数40万吨的四艘超大型铁矿石货轮的所有权转让给中远集团。之后其再向中远集团承租货轮25年。
该协议是淡水河谷持续努力扬弃持有自家船只，以专注于采矿和提振其财务状况的一环。
但该协议亦可望为淡谷河谷舖路，使其能够与中国就停靠巨轮Valemax进行更富有成效的磋商。中国是全球主要的铁矿石市场。
“就促进停靠中国港口来说，中远集团拥有所有权可望对淡水河谷有加分作用，”船运顾问公司Drewry的Jayendu Krishna表示。“从降低整体运费成本来看，这当然大有帮助。”
淡水河谷表示，在交易结束后将宣布交易价值。该公司并称，其已与中远集团签署长期合约，将使用10艘类似吨位，且由中远集团所打造的超大型铁矿石货轮来运送巴西出口的铁矿石。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
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