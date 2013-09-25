淡水河谷预计第四季铁矿石价格维持在每吨120-130美元

路透青岛9月25日 - 全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷(VALE5.SA)高管周三表示，今年第四季全球铁矿石价格料维持在每吨120-130美元左右。

淡水河谷高管Jose Carlos Martins在产业会议场边表示，他预期明年中国需求增速将放缓，但幅度不大。中国是全球最大的铁矿石消费国。

他亦指出，美国和欧洲复苏将会带动“中国以外铁矿石消费环境改善”。

Martins在会议上表示，该公司的扩张计划维持不变。淡水河谷计划提高铁矿石年产能，由今年的3.06亿吨，到2018年将提高至4.80亿吨。(完)

(编译 王冠中; 审校 蔡美珍)

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