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路透中文国际短讯 | 2014年 5月 7日 星期三 17:43 BJT

淡水河谷称期待中国允许Valemax级巨轮停靠

巴西淡水河谷公司的铁矿石销售全球主管Claudio Alves周三表示，已为超大型货船Valemax在全球各地港口争取到足够的停靠地点，不一定非得能在中国港口停泊。Alves称，“我们不需要进入中国，但能进入的话更好。如果中国决定接纳，我们将非常高兴。”图为Vale Beijing超大型铁矿石船。路透
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