国开行向PDVSA提供15亿美元信用额度

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透里约热内卢12月4日电---巴西全球报(O Globo)报导，中国国家开发银行CHDB.UL向委内瑞拉国有石油公司PDVSA提供15亿美元信用额度，帮助该公司在巴西建设一座重油炼厂。
报导引述委内瑞拉石油和矿产部长Rafael Ramirez的话称，PDVSA会将该信用额度用於部分支付Abreu e Lima炼厂40%股份，该炼厂位於巴西东北部海滨城市累西腓附近，日产能23万桶，总投资260亿雷亚尔（合140亿美元）。
巴西国有石油公司Petrobras(PETR4.SA)(PBR.N)已经在建设该炼厂。
逾五年前，Petrobras与PDVSA联合开发该项目，是委内瑞拉总统查维斯和前巴西总统卢拉的高调合作项目之一。根据协议，Petrobras将拥有Abreu e Lima炼厂60%股份。
该炼厂仅完工约35%。最初预计开工时间为2010年，并於今年早些时候达产。但是Petrobras预计开工时间将推迟到2013年。2008年时该炼厂预计耗资为43亿美元，目前已经增长了两倍多。
Petrobras曾表示，无论PDVSA是否参与，都将建成该炼厂。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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