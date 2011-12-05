国开行向PDVSA提供15亿美元信用额度

路透里约热内卢12月4日电---巴西全球报(O Globo)报导，中国国家开发银行CHDB.UL向委内瑞拉国有石油公司PDVSA提供15亿美元信用额度，帮助该公司在巴西建设一座重油炼厂。

报导引述委内瑞拉石油和矿产部长Rafael Ramirez的话称，PDVSA会将该信用额度用於部分支付Abreu e Lima炼厂40%股份，该炼厂位於巴西东北部海滨城市累西腓附近，日产能23万桶，总投资260亿雷亚尔（合140亿美元）。

巴西国有石油公司Petrobras(PETR4.SA)(PBR.N)已经在建设该炼厂。

逾五年前，Petrobras与PDVSA联合开发该项目，是委内瑞拉总统查维斯和前巴西总统卢拉的高调合作项目之一。根据协议，Petrobras将拥有Abreu e Lima炼厂60%股份。

该炼厂仅完工约35%。最初预计开工时间为2010年，并於今年早些时候达产。但是Petrobras预计开工时间将推迟到2013年。2008年时该炼厂预计耗资为43亿美元，目前已经增长了两倍多。

Petrobras曾表示，无论PDVSA是否参与，都将建成该炼厂。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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