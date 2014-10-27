巴西左翼总统罗塞夫在大选中险胜 成功连任

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透圣保罗/巴西利亚10月26日 - 巴西左翼总统罗塞夫(Dilma Rousseff)周日在选举中险胜，连任成功。此前她努力说服选民相信，她所属的政党过去12年在减少贫困方面的成绩，要比近期的经济滑坡更为重要。
罗塞夫在这场十几年来选情最为激烈的大选中，获得51.6%的选票；而中间派反对党领导人内韦斯(Aecio Neves)赢得48.4%的选民支持。目前为止，选举计票工作已经完成逾99%。
罗塞夫所属政党的支持者在巴西利亚一家酒店中挥舞红色旗帜，欢呼雀跃庆祝胜利。罗塞夫将在此发表演说。
而在内韦斯所属的巴西社会民主党(PSDB)的大本营圣保罗，更加压抑的气氛不时被部分政府支持者的汽车喇叭与欢呼声所打断。
然而罗塞夫政府高层官员Ideli Salvatti表示，在经济正面临严峻挑战时，考虑到选举结果的接近程度，政府将寻求带领全国迈向和解。
“我们首先必须平静下来，然后在明天回到工作岗位，”她对记者表示。
此次选举让劳工党得以再执政四年。自2003以来，该党令巴西获得了改变：它让4,000万人脱贫、使失业率降至纪录低点，并让许多民众不再忍饥挨饿。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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