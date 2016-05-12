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时事要闻 | 2016年 5月 12日 星期四 15:33 BJT

巴西多数参议员将投票赞成总统弹劾案进入审理程序

路透巴西利亚5月12日 - 巴西参议院多数议员周四表示，将投票赞成巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)违反预算法案情进入审理程序，暗示巴西劳工党13年的执政可能划下句点。

在经历了马拉松式的发言之后，周四清晨81名参议员中有41名表态将会投票赞成让罗塞夫受审，此举将会中止罗塞夫的总统职权。

预料破晓时分最终投票时，将通过让副总统副总统特梅尔(Michel Temer)于罗塞夫受审期间暂代职位。审理时间可能长达六个月。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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