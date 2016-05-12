巴西多数参议员将投票赞成总统弹劾案进入审理程序

中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透巴西利亚5月12日 - 巴西参议院多数议员周四表示，将投票赞成巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)违反预算法案情进入审理程序，暗示巴西劳工党13年的执政可能划下句点。
在经历了马拉松式的发言之后，周四清晨81名参议员中有41名表态将会投票赞成让罗塞夫受审，此举将会中止罗塞夫的总统职权。
预料破晓时分最终投票时，将通过让副总统副总统特梅尔(Michel Temer)于罗塞夫受审期间暂代职位。审理时间可能长达六个月。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。