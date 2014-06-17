《WASIK专栏》巴西世界杯万众瞩目 经济长期投资价值亦可圈可点

巴西街头用缎带饰成的巴西国旗，摄于2014年6月16日。 REUTERS/Yves Herman

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透芝加哥6月16日 (撰稿 John Wasik 翻译 洪曦//朱晓军/王翔琼) - 世界杯在巴西拉开战幕，让全世界球迷欣喜若狂。不过，以投资者的角度来看，巴西有哪些值得令人激动的地方呢？

这个南美大国拥有着丰富的自然资源和成长机会。虽说外界对于巴西经济放缓以及针对下届奥运会的准备工作还有一些疑惑，但是，如果全球人口成长保持当前的速度，巴西定会是一个理想的投资选择。

许多上市交易基金专门持有巴西股票。其中既有指数型基金，也有利用杠杆进行交易的ETF。

投资巴西规模最大的基金是MSCI Brazil Capped (EWZ.P) 基金。该基金持有Itau Unibanco ITUPU.UL、Ambev SA ABEV3.SA 和Banco Bradesco SA (BBDC4.SA) 等大型企业。截至6月13日，这支基金今年以来上涨11%，同期晨星拉丁美洲股票指数(Morningstar Latin America)的涨幅为6.4%。

排名第二的基金是Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF.P)。这支基金持有的是AMERICA SA (SULA11.SA)、Odontoprev SA ODPVF.SA 和Mills Estruturas (MILS3.SA) 等小型企业。年初至6月13日的涨幅为4%。

**短期顾虑**

忽略当前的世界杯狂欢热潮，当面对巴西经济时，全球投资者举起了黄牌。自左翼总统迪尔玛·罗塞夫上任以来，巴西经济年度增长率仅为2%。

考虑到巴西是新兴市场宠儿之一，与俄罗斯、中国和印度并列为金砖四国，这样的成长率未免令人失望。2010年巴西经济增长约7%，大致与中国的经济成长步伐同步。

但近日来巴西经济在下滑。根据国际货币基金组织(IMF)估计，今年巴西经济料仅会增长1.8%。2013年该国经济只扩张了2.3%，为连续第二年录得这样的增长率。IMF估计，明年经济成长率可能只会微升至2.7%。

上周分析师进行的最新调查显示，今年巴西经济料将增长1.4%，略低于之前调查估计的增长1.5%。通胀预计仍将处于令人不安的高位，接近7%。

如果对巴西的经济预测沉闷乏味，为什么还要长期持有？答案在于：大宗商品是发展中国家的关键，这也是为何巴西能够持续得分。

三年前，巴西的巨额出口帮助其超越英国成为全球第六大经济体。该国是优质咖啡豆、大豆、玉米、橙汁和食糖的最大生产国之一。巴西对大豆产出投入巨资，令巴西超过美国成为最大生产国。

尽管该国农产品产量将受到糟糕天气和气候变化影响，但也会很大程度上受益于世界人口增长，尤其是发展中国家的人口增长。人口增长将需要更多食品，特别是那些耕地稀少的国家。

**缓冲单一国家投资风险**

为了在巴西的投资更加分散化和降低风险，可以考虑投资新兴市场ETF来进行缓冲，比如iShares MSCI明晟新兴市场ETF(EEM.P)。该基金年费成本为0.67%，总持仓中拉美投资占17%，而大亚洲地区的投资组合占63%。今年截至6月13日，该基金上涨了4%。

扩大投资品篮子不仅能降低对巴西短期风险的曝险，也让你可以从那些增长快于通胀的国家分一杯羹。(完)

(译文审校 田建华)

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