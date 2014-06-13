世界杯-百威借世界杯东风抢占市场

2014年2月26日在英博百威位于Leuven的总部外拍到的图片。 REUTERS/Francois Lenoir

路透布鲁塞尔6月12日（记者 Philip Blenkinsop ） - 世界上最大的啤酒制造商百威英博正借世界杯之机从竞争对手手中夺取市场份额，使其旗下畅销品牌百威啤酒成为真正意义上的全球品牌。

百威英博表示，为了能促进啤酒销量上升，今年其市场营销预算“小幅上涨”--增加6亿到10亿美元的投入。

虽然百威英博一向以减少成本和提高价格的策略牢牢占据啤酒制造业的龙头位置，但因为去年对墨西哥莫德罗集团的成功收购带来了营收的增加，他们在营销费用上拥有了更多投入空间。

加拿大皇家银行市场分析师JamesEdwardes Jone表示，”今年他们可以更有底气地放手一搏，并对结果拭目以待“。

虽然百威啤酒自1986年就成为世界杯的官方指定啤酒品牌，但是百威英博直到2008年才将该品牌收入麾下，因此迄今为止百威英博仅赞助了2010年南非一届世界杯，而南非市场主要由其竞争对手SABMillerSAB.L占据，百威英博仅增加了2%的市场营销投入。

但今年情况大为改观，百威英博在巴西拥有约三分之二的市场份额，是当地当仁不让的龙头老大。同时巴西市场也是百威英博门下旗舰品牌未来的主要拓展市场之一。

据Sports Sponsorship Insider估计，2010年和2014年世界杯的主赞助商，每家公司大约支付了1.2亿到1.6亿美元不等的费用。该机构编辑Matthew Glendinning认为，作为一个极具市场潜力的啤酒制造商，百威英博支付的金额接近于该区间的上限。

”对于百威来说，这是有史以来最庞大的全球营销战役“，百威英博营销主管Andrew Sneyd在接受路透采访时如此说道。

世界品牌

全球各大啤酒制商预期未来五年啤酒在拉美、亚洲和非洲地区每年会有3%到4%的消费增长，而百威等高端品牌的增速会更高，这会给他们带来更高的利润率和盈利。

目前，喜力(HEIN.AS)仍以占据国际一线品牌20%的份额在快速增长的市场中处于领先位置。但是百威英博拥有像百威、时代（Stella Artois）和科罗娜这一系列紧随其后的人气品牌。

起初，市场分析师们对百威赞助世界杯的举动表示困惑，他们认为该啤酒品牌在美国本土以外的国际市场影响力有限。

但自英博2008年收购安海斯-布希以来，它成功推动了百威啤酒在世界各地的影响。迄今为止，该品牌在中国市场和俄罗斯市场有2%的市场份额，巴西市场也处于增长趋势中。

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（完）

编译：傅玮 发稿：王燕焜

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