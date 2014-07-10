世界杯-部分巴西人希望世界杯惨败唤醒整个国家

(本文由路透中文网编译提供)

路透圣保罗7月9日 - 尽管数以百万计的巴西人民还在为世界杯半决赛惨败于德国而黯然神伤，一部分巴西人却对这场灾难表示欢迎。

自2007年巴西成功申请到本届世界杯的举办权以来，就有批评者认为，如果把投资于承办比赛的110亿美元用于改善巴西国内的教育、医疗和交通，将更有意义。

去年，超过一百万名抗议者走上巴西街头抗议社会公共服务收费过高，谴责政治阶层自私、腐败，对巴西人民的真正需求视而不见。

最近，在这个以足球为荣、为足球疯狂的国度发生了不可思议的现象，一些人竟然积极地公开反对自己的国家队。

尽管有些心寒，对于他们来说，巴西队1-7惨遭德国队淘汰不失为一个好事，让这个国家的人民可以收回心思，正视更为严峻的问题。

现在，他们希望巴西可以重新将注意力集中到更为紧迫的需求上。

“我希望这些痛苦和失望可以将人们唤醒”，Sylvio Fernando Couto说道，Couto是特雷索波利斯的一名体育老师，巴西队的训练基地就在他的家乡，“整个国家的状况很糟，我们不能让人们被世界杯迷惑和麻痹。“

周三巴西国内媒体一片怨声载道。有的人对比赛结果表示怀疑，肆意发泄不满，还有的人斥责同胞们应该清醒过来先将足球搁置一边。

推特上有评论纷纷表示，“这只是一场比赛！我们更应该为数以百万的钱财被窃取而愤怒！”，“我们的球队只输一时，我们的国家却已经输了很多年了”。

可以肯定的是，与去年浩浩荡荡反对世界杯的大规模示威游行相比，这些抱怨之声显得无力而苍白。

然而，这几个星期以来，世界杯带来的激情、球场上的紧张刺激以及事前担心的组织混乱并未出现却掩盖了一个严重的事实，那就是巴西国内经济状况实际上比一年前更加糟糕了。

巴西今年国内生产总值(GDP)增长率预计只有1%，相比之下2013年为2.5%。尽管银行利率很高，通货膨胀率仍维持在6.52%左右高居不下。

一些巴西人甚至在网上拿经济形势和周二比赛结果的数据巧合开起了玩笑：“通货膨胀7，国内生产总值1”。

一些最为恼火的球迷们希望这场惨败可以让总统罗塞夫(Dilma Rousseff)的投票箱跟着一起遭殃，今年十月她将为下一个四年的连任参与竞选。

尽管世界杯失利，外界还是普遍预计罗塞夫将赢得大选，但批评人士仍然希望巴西队在球场上的糟糕表现可以促使巴西人民觉醒并作出改变。

“人人都在谈论巴西队在球场上遭受的耻辱”，来自茹伊斯迪福拉的Jonathan urtado说，“可那些我们每天在安全、教育、医疗、腐败上忍受的耻辱呢？觉醒吧，巴西。”

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