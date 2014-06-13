世界杯-足坛盛典揭幕 巴西首战3-1逆转克罗地亚

2014年6月12日在圣保罗揭幕战中内马尔庆祝进球。 REUTERS/Damir Sagolj

路透圣保罗6月12日（记者 Brian Winter/Marcelo Teixeira） - 巴西周四在世界杯揭幕战中告捷，巴西民众走上街头狂欢胜利，但该国零星出现的暴力抗议提醒人们：巴西人对为主办世界杯花费的数以十亿计美元依然耿耿于怀。

数百万名巴西球迷身着巴西传统的黄、绿、蓝球衣颜色，在圣保罗街头为巴西揭幕战3-1击败克罗地亚庆祝胜利，狂欢持续到深夜。

当克罗地亚开场取得领先时，巴西全国一霎时陷入沉寂，而当巴西锁定3-1胜利时，焰火、号角和鼓声一起奏响了高潮。

尽管外界对交通难题和圣保罗球场忧心忡忡，因该球场比预定时间晚了六个月才完工，不过目前暂时还没有出现大的交通混乱。该球场约四分之一的灯光在比赛中曾短暂熄灭，不过很快又恢复了。

“尽管有这么多的争议，但这是世界杯，我们是巴西人。暂时我们需要忘掉一切，为巴西队加油，”球迷Natia Souza在圣保罗市中心表示。

出席开幕式的巴西总统罗塞夫受到球场内很多球迷的嘘声，而当她的形象出现在室外大屏幕时，全国很多民众也报以嘘声。

巴西承办世界杯比赛的12座城市中，很多在周四出现了抗议活动，包括圣保罗、里约热内卢和贝洛奥里藏特。有的抗议活动聚集了超过1,000人，有的抗议活动则仅数十人。

周四临近中午时，警察发射了催泪瓦斯、橡皮子弹和噪音弹，以驱散聚集在圣保罗东部的约600名抗议者，抗议地点距离开幕式球场约10公里。

警方发言人称，在抗议者试图切断通往球场的主干道过程中，有六人受伤，其中包括有记者。有三名抗议者被拘捕。

**情绪提升**

不过，当揭幕战打响后，巴西国内最近数月的低迷情绪烟消云散了。

巴西国内普遍期待国家队在22岁球星内马尔的率领下第六次捧起世界杯，而且是首次在主场捧杯。内马尔在揭幕战中独中两元，赛后当选为单场最佳球员。

不过巴西国内的麻烦事依然很多。事实上对巴西而言，成功举办一届世界杯似乎比拿到一届世界杯冠军更难。

十多名心怀不满的机场工人周四早上封锁了里约国际机场外的一条公路，造成严重交通阻塞。

里约城内的部分商铺周三晚已经门窗紧闭，担心发生抗议活动。

而巴西举办本次世界杯的表现也可以让外界了解该国两年后主办奥运会时会有怎样的作为。

更多巴西世界杯报导请点击here

（完）

编译：王燕焜 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。