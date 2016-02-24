巴西将使奥运会远离寨卡病毒--WHO总干事

路透巴西利亚2月23日 - 世界卫生组织（WHO）总干事陈冯富珍周二称，巴西在防范寨卡病毒上做得很好，确保8月举行的奥运会对运动员和游客来说是安全的。

陈冯富珍指出，巴西政府正采取一切努力动员巴西社会对抗传播寨卡病毒的“可怕”伊蚊。

“我希望让你们安心，巴西政府正在与国际奥林匹克运动会和当地组委会密切合作，世界卫生组织提供支持，确保能拿出针对蚊虫的完善计划，确保即将到来的游客和运动员能获得最大程度的保护，”陈冯富珍称。

“我相信巴西政府能够做到这一点，”她与巴西总统罗塞夫会面后对记者们说道。

陈冯富珍指出，巴西在与世界各国分享寨卡病毒信息时非常透明，在与其他国家研发诊断工具和疫苗的合作中发挥了领导作用。

她赞扬了罗塞夫在动员整个巴西社会--包括军队、民间领域和宗教领导人--消灭蚊虫在城市地区的繁殖地点方面发挥了领导力。

“寨卡病毒很棘手。我们预计会出现更多病例。我们应做好打持久战的准备。罗塞夫总统领导的政府所作出的承诺是值得称赞的。基于我在这里所看到的，我可以说：蚊虫不好对付，但它无法战胜巴西。”（完）