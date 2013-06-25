巴西总统提议修宪公投 试图平息抗议示威浪潮

* 总统罗塞夫提议举行公投以展开政治改革

* 罗塞夫将改革议题与国内示威浪潮结合

* 上周百万民众上街抗议后，示威活动降温

路透圣保罗/巴西利亚6月25日 - 巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)周一无预警提议政治改革公投，试图平息国内急剧升高的民怨，这将是巴西数十年来最大规模的政治改革。

罗塞夫在一场与地方首长的会议上，提议针对修改巴西宪法举行全国公投，在此之前，巴西爆发20年来最大示威抗议，震撼所有政党。但外界立即质疑，罗塞夫正面临着2014年竞选连任恐变得更加艰难之际，因此能否完成公投这项工作实在要打个问号。

“街头民众正在告诉我们，国家需要优质的公共服务，更有效率的打击贪腐措施...以及能够反应民意的政治代表制，”罗塞夫指出，并重申她支持最近几周巴西大城市多数示威群众所表现的民主精神。

罗塞夫要如何进行政治改革尚不明朗，分析人士指出，她的提议可能只会更让人担心她是否能够安抚抗议群众。示威群众的诉求各有不同，但最终都是因为对政府深感失望。

宪政改革将历时数年，因为政府必须就召开宪政会议举行公投，讨论改革巴西现行的代议制民主。

“成立修宪会议以便进行深入的政治改革，反而可能成为中期的不确定因素，”高盛首席拉美分析师Alberto Ramos在研究报告中写道。

“这类转型通常需要很长的时间，最终的结果也非常难以预测，”他补充道。

罗塞夫总统也提议扩大公共运输系统、改善医疗服务并且打击贪污腐败。引爆这场震撼金融市场，动摇其民意支持度的自发性抗议活动，正是巴西的腐败。

不过，巴西疲弱的经济表现，制约罗塞夫总统在调整联邦预算方面几无余裕，抗议民众恐怕也很难在日常生活中迅速感受到变化。

抗议活动爆发前进行的民调显示，左倾的罗塞夫总统支持率降至约55%，足以在第一轮投票中赢得连任。外界普遍预期她将在明年选举中争取连任。(完)

(编译 蔡美珍/沈以文; 审校 高琦)

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