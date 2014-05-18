特写：漂亮的巴西世界杯场馆和无家可归的邻居

5月14日，Atletico Paranaense 和Corinthians球队友谊赛，测试为世界杯比赛在建的Arena da Baixada体育场。 REUTERS/Rodolfo Buhrer

路透圣保罗5月14日（记者 Brad Haynes） - 对于圣保罗最受欢迎的足球队科林蒂安来说，世界杯让这支队伍在租用的体育场里踢了100年以后终于拥有了新家；而对于几千户住在附近的居民来说，世界杯导致他们无家可归。

这些人现在在离圣保罗体育场（Arena Corinthians）一两英里外的地方搭起了帐篷。巴西政府投资近10亿雷亚尔（4.5亿美元）建造圣保罗体育场，该场馆将在世界杯期间承办六场比赛，包括开幕战。

在10天时间里，扎营规模扩大了10倍，超过4,000个家庭住在塑料帐篷内，并用明火做饭。他们抗议这座使用公共资金建造的体育场导致他们无家可归。

巴西总统罗塞夫上周迅速作出反应，在参观该体育场期间会见抗议组织者，并承诺提供帮助。但这未能阻止抗议营地的迅速扩大以及一系列相关抗议，凸显对举办世界杯长期影响的深刻担忧。

“那边是花费10亿雷亚尔建造的体育场，这边一些人却住在帐篷里，这真是荒唐，”“无家可归工人运动（Homeless Workers Movement）”领导人Guilherme Boulos说道，他声称本周晚些时候将举行更多抗议。

“我也不想看到这样的情况，但我们没有其他选择，”上年纪的妇女Regina表示。她在儿子上班、孙子们上学的时候看着家里的营地。

“他们要的房租比一两年前高一倍，现在还要求预付三个月。这是要命的，”她摇着头说道。

该体育场除了给科林蒂安俱乐部提供一个能容纳4.8万名观众的主场外，还应该有助于拉动圣保罗东部地区的发展，就像2012年奥运会拉动伦敦东部地区那样。

但实际情况是，巨额公共投资推高了预期和房租，让如何提供关键公共服务的问题被推后。

巴西举办世界杯比赛的各个城市不遗余力地为世界杯进行场馆准备，对许诺将带给普通民众的长期好处则敷衍了事。

官员们削减、取消或推迟了铁路和公路项目，新场馆附近的开发也进展缓慢。

尽管圣保罗西部已经拥有一个可容纳6.5万人的体育场，官员们还是决定在东部再建一个体育场，这是在政府补贴信贷和财政激励举措帮助下进行的。

官员们承诺，这将有助于加速Itaquera地区周边的发展，并将建设新的商业区、文化中心、法庭以及其他公共服务。

这些项目仍然只是承诺。

联邦和地方政府向通往新体育场的道路、立交桥和其他公共工程中投入了近2.5亿美元。但在这个新开发的地区唯一的一个公共设施是一个技术学院，而且还是被用作国际足联的运营基地。

最初的发展计划亦出现缩减。健康诊所和法院将建在别处，计划设在这里的警察总部和消防队也将不会出现在此地。

公共工程可能进展很缓慢，但房地产市场可不是这样。

经济智库FIPE指出，该体育场项目宣布后的一年里，Itaquera的房租上涨接近一倍，受体育场、新道路以及更多项目的预期提振。

“你连这里的贫民窟都住不起，”49岁的Maria Ivete dos Santos Dias说道。10年前，她搬到附近的Jardim Helian社区时，每月房租为50雷亚尔。

去年，房租从200雷亚尔上涨到350雷亚尔，这是在一家餐馆工作的女儿半个月的工资，Dias负责照顾四个外孙。因此他们从和其他人合租的两居室里搬出，住到了帐篷里。

房租高涨令“无家可归工人运动”这样的组织日渐增多，该组织只是圣保罗多个房屋权利运动组织之一。过去一年，这样的房屋权利运动组织已占领了逾100处空着的地块和建筑。

“世界杯是赞助商们和主办城市进行全球展示的窗口，同时也为那些希望人们注意到其国家面临的社会问题的人提供了机会，”联合国适当住房问题特别报告员、圣保罗大学教授霍尔尼克(Raquel Rolnik)在最近发布的一篇文章中称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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