《热点透视》中欧经济放缓才是日本出口受创主因

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Wayne Arnold; 编译 隋芬
路透香港10月22日电---领土争端在中国引发了抵制日货的行动.不过,中国经济放缓对日本出口的影响甚至更大.在中国超越美国成为日本最大出口市场的同时,中日现在还面临一个共同的经济"大敌"--欧洲需求骤减.
日本9月出口大减,似乎是中国当月反日示威影响的直接反映.在多家日本汽车销售门店遭袭且西安一位丰田车主被打以来,日本车销售直线下降.本月稍早,丰田汽车(7203.T)称9月中国销量仅为较上年同期的一半.日本9月整体出口下降10%,对中国出口下滑14%.
但抗议活动只是表象,中国有着更深层次的经济问题--国内经济增长大幅放缓,以及海外对中国出口的需求疲软.经济压力削弱了公众耐心,政治家们很容易拿国家主义来转移注意力.日本对中国的出口自去年底以来一直在减少,今年以来减少了10%,第三季减少12%.
在2006年超过欧盟及2009年赶超美国後,中国目前成为了日本最大的出口市场.虽然中国对日本产品的消费持续增长,但主要进口的还是重型工业机械,这些机械再被用於生产曾经由日本制造的产品.对中日而言,唯一的亮点是美国需求有了疲弱的复苏.日本对美国的出口在第三季增长5%,中国对美出口则上升了3%.
损害日本出口的真正"罪魁"不是中日领土争端,而是欧洲.日本第三季对欧洲的出口减少了23%,为2009年以来的最大降幅.同期中国对欧洲出口也减少了40%,降幅至少为1990年以来最大.在出口问题上,中国和日本这下倒可以"同仇敌忾"了.(完)
--译文审校 丁琦
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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