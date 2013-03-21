《热点透视》印度银行业者受困于货币陷阱

(本文作者为热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee

路透新加坡3月20日 - 印度银行业者目前正困在一个货币陷阱。印度央行3月19日降息的决定，应该能够使银行为客户调降贷款利率，协助刺激经济。但其实不然，银行除了把好处留给自己之外，几乎没有其他选择。

为了留住存款户，银行需要保留一切收入。银行储蓄的成长速度已经赶不上放款速度。根据央行资料，过去一年，银行存款仅成长14%。这低于贷款的17%成长幅度，而贷款增速甚至已经较一年前的20%放缓。

银行业者不但没有办法降低存款利率，甚至还要提高。印度2月通货膨胀年率高达11%，小储户把钱存在印度最大国有银行--印度国家银行一年，所赚到的实质利率是负4.5%。存款户所面对的等于是自己的储蓄被抢刼。

银行业者的放款和存款利差即使有所缩减，但仍然是正值--印度国家银行的2012年4月-12月存放款利差为3.4%。但这个利差还要支应许多需求，像是坏帐拨备。根据NPAsource.com资料，去年10-12月，公开上市银行的不良资产净额大增至9,240亿卢比(170亿美元)，在短短九个月内成长50%。

有两个方法可以脱离这个陷阱。一个方法是透过为政府控股银行增资，处理坏帐问题，印度政府在2月28日公布的预算案中，承诺将股权注资1,400亿卢比(26亿美元)，但这远远不够。即使坏帐没有增加，印度政府也必须在2018年之前筹措1.5万亿(兆)卢比，好让银行符合巴塞尔协定III的资本新规。另一个方法是加强控制消费者物价，好让实质存款利率由负转正。

当信用管道不畅通时，很难重振国内生产总值(GDP)成长率，而印度10-12月GDP成长率仅有4.5%。在银行业运作顺畅之前，印度央行的降息似乎是赔了夫人又折兵。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 孙茉莉)

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