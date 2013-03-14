《热点透视》安倍经济学能够解决日本人口难题

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee；编译 杜明霞
路透新加坡3月14日 - 日本面临着严峻的人口劣势：不光人口数量在下降，而且还在老龄化。但情况还没糟糕到破坏首相安倍晋三重振日本经济计划的程度--至少现在还没有。
过去10年，年龄介于15岁至64岁之间的日本劳动力人口数量减少了6%。日本国立社会保障和人口问题研究所预计，未来25年该降速还可能加快。但根据路透热点透视计算，即便是减少13%，即1,000万人，日本仍可能实现年度国内生产总值(GDP)增长1.5%，是过去18年日本实际经济成长率的两倍。
浏览日本人口与安倍经济学相关图表，请点选(link.reuters.com/reg66t)
一个国家的经济成长潜力，有部分取决于能够生产更多产出的额外工时的数量，简而言之就是就业的扩张。其他因素也很重要：工人是否拥有更好的技能，是否能取得更多资本以及技术是否更先进。
但即使如此，需求不足也可能令实际经济增长低于潜在增长。这就是处于通缩的日本面临的情况：人们推迟支出，因为他们预计未来物价会下降。
安倍最大的赌注是，提振需求不仅会结束通缩，还能够提升供给。大规模财政和货币宽松，目的在于让企业增加投资并创造出薪酬更好的新就业岗位，带动起良性景气循环，从而吸引更多人加入劳动力大军。但考虑到日本差劲的人口状况以及难以接受移民，还有人可以加入劳动力吗？
为了回答这一问题，先来看看职业女性。日本女性就业参与率目前为63%，是发达国家中最低的。如果安倍的政策鼓励妈妈们出来工作，比如设立国家出资的幼儿园，那么该比率将上升。文化上的差异让日本很难效仿瑞典，处于工作年龄的瑞典女性中，10个人中间有八个人有工作或者正在找工作。不过将就业参与率提高到70%看来是可行的。
提高男性就业参与率则不会那么容易。目前处于工作年龄的日本男性，100人中有84人有工作或在找工作。有些国家男性就业参与率更高些：瑞士达到89%。但如果安倍经济学奏效，有些日本男性可能选择减少工作。不过就业参与率将小幅提高至85%是个比较合理的预估。
还有老年人。将退休年龄提高至65岁以上可以促使他们延长工作的时间。经济回到通胀状态会让退休储蓄贬值，这也是一个让老年人继续工作的有力诱因。以芬兰为例--34%的老年人有工作或在求职--日本可能很难达到这么高。不过，未来10年，65岁以上的人占劳动力人口的比例从20%上升到22%，也不是不切实际的设想。
最后，安倍经济学可能减少失业。这在日本不是个大问题--尽管多年来经济增长低迷，但去年年底时失业率仍仅为4.3%。尽管如此，经济前景好转也可能让失业率降至3%。
让更多人口加入劳动力大军不能完全解决人口数量下滑问题：计算显示，最可能的情景是2022年日本就业人口总数将从现在的6,273万人，缩减至6,115万人--每年减少0.25%。但是，如果男性、女性和老年人以及失业人口间的比率保持不变，日本就业人口总数每年将可能减少1%。
那么，日本怎样才能实现经济增长呢？部分取决于能影响工人生产力的因素：技能、资本和技术。尽管日本劳动者已经受到良好教育，但近年来劳动力质量还在以每年0.45%的速度改善着。假定这种情况会持续。
在日本这样的发达国家，难以指望工人的人均资本会大幅增加。而根据当下可以取得的数据，2000年至2006年期间日本人均资本年率增长1%，可以期待这种增速能够持续。
最后还有技术进步。日本全要素生产率只在以每年0.4%的速度改善。如果疲弱日圆能够促使日本的电子和汽车出口商提高研发投资，则可能取得更好的表现。
但即使生产力的改善仍迟滞，这些因素加在一起也可能让未来10年的日本经济增长年率达到1.5%。虽然人口问题会拖累安倍经济学重振经济的承诺，但这并不是一个不能克服的阻碍。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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