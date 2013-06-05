《热点透视》亚洲大亨们的杠杆并购呈现出东方特色

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视撰稿人，文章仅代表其本人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen 编译 王洋
路透香港6月5日 - 亚洲的大亨们正按着杠杆收购教战守策实地操兵。中国双汇以47亿美元收购美国肉制品公司Smithfield SFD.N和近期泰国和新加坡等收购案例一样，杠杆规模庞大、但协同效益有限。
中国最大的猪肉制品商合并美国同业似乎合乎逻辑。但明显的成本节约效应寥寥：双汇称将保持Smithfield业务不变。唯一好处便是Smithfield可以仰赖其由中国企业拥有的身份而向中国出口更多的猪肉制品。
双汇是利用举债来进行收购。知情人士对路透表示，银行总计借给双汇70亿美元。的确，其准备用于为Smithfield原借款再融资的30亿美元数额最终可能不会有那么多：持有Smithfield 10亿美元高收益债的债主们，可能会保持他们的投资，目前这些债券都交投于面值之上。知情公司状况的人士表示，民营性质的双汇目前没有任何杠杆。即便是如此，其从中国银行借来的40亿美元资金，也几乎相当于其过去三年平均EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)的七倍。
近期其它的并购交易也呈现出类似的特点。由泰国亿万富翁谢国民控制的零售商CP All (CPALL.BK)5月借款60亿美元，用以为其66亿美元收购批发业者Siam Makro MAKR.BK融资。低利率和Siam Makro房地产资产的隐藏价值意味着，此项收购可在不产生任何协同效应的情况下支撑巨额的借款。另外在今年1月，另一位泰国大亨苏旭明在争取Fraser and Neave控制权的竞购战中胜出，其为后者开出了惊人的112亿美元报价，主要是基于日后分拆这家新加坡综合型企业。
私募基金并未完全退居其外：诸如鼎晖和高盛等位列双汇股东之列。尽管如此，在此债务融资大兴中值得注意的是，今年迄今亚洲并购仅占私募股权业者交易活动的9%。
与此同时，大亨们拥有地方势力这个优势，这可帮助其与银行议定更佳的条款。他们也可承受得起在回报上从长计议。尽管过度杠杆存在显而易见的风险，但只要银行提供充足的融资，这种类收购仍旧会流行。(完)
(译文审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。