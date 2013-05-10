《热点透视》流动性浮滥促成的市场急涨 得小心基本面好消息

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell；编译 沈以文

路透伦敦5月10日 - 全球各地的货币政策出错了。量化宽松如同一波浪潮，水涨则船高；但却对央行当初展开大规模印钞实验时所想的经济成长主舰，带来了负面冲击。

金融市场舰队趾高气昂。美国股市写下纪录新高，美国、欧洲以及日本政府公债收益率(殖利率)则降到超低水准。美国垃圾债收益率不及5%--这是危机前的公债收益率水准。商品在这波牛市里反应较弱，但布兰特原油仍然突破每桶100美元，已然来到通常被视为高得可能引起衰退的价格水平。

部分企业的获利超越预期，但是最合理的解释是，过多的流动性促成这么多的市场纷纷飙高价。日本央行最新的每月宽松操作规模，几乎和美国联邦储备理事会(FED/美联储)每月买债850亿美元一样大。

理论上，新资金会促使资产价格上涨，进而带动信心上扬，加快国内生产总值(GDP)增长速度。但实际上只出现了第一部份。美联储每个月宽松规模中约半数进入了房屋市场，而正是房市泡沫促成了全球金融危机。

但是经济增长很迟缓。原因之一可能是商品涨价。美国能源部表示，2012年美国家庭税前收入的4%花在购买汽油，比例为30年之最。国际能源署(IEA)资料显示，今年欧洲的能源进口金额将达到5,000亿欧元，较均值高了约2,000亿。

投资者在流动性酒池里狂欢，但要小心宿醉。央行称他们能安然退出超宽松政策的宣示令人怀疑。全球市场在美国经济成长转强面前显得脆弱，因为美联储政策可能因为经济转强而收缩。金融市场因为流动性宽裕而涨得越高，未来资产价格下跌的可能性就越大。

过去20年的经验显示，钱太多带来的伤害并不亚于钱太少。但看来央行不像学到了教训。(完)

(译文审校 孙茉莉)

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