《热点透视》债市短期波动不应耽误日本养老金改革

(本文作者为热点透视撰稿人，文章仅代表其本人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 隋芬

路透新加坡6月4日 - 对公共养老金体系进行改革，是日本首相安倍晋三衡量得失之后的选择。在日本央行艰难控制公债收益率之际，要求国有基金减少购买公债，这看上去像是为了安倍自己的目标。但考虑到能为日本政府和快速老龄化的日本社会带来的好处，这么做可能是值得的。

路透6月4日报道，安倍政府希望日本政府退休金投资基金(GPIF)和一些较小型的政府基金减少日本公债仓位，相反敦促其购买国内外较高风险的证券。这些基金持有的日本公债占到公债总量的8%。

表面上看，安倍的举措时机不对。尽管日本央行承诺了大规模买进公债，10年期日债收益率(殖利率)仍短短两个月就翻了一倍。这要归咎于日本通胀上升预期，以及全球廉价资金环境的结束。虽然10年期收益率仍不到1%，但债市的波动已经削弱对于日本央行政策的信心。在这种情况下，为什么要劝走一个大买家？

但安倍的做法有三个道理。首先，如果公共养老金体系能通过增持风险资产来提高回报，日本政府基本的养老支出就可以减少：这些支出目前占到每年国内生产总值(GDP)的2%。至少，纳税人为支撑养老所背负的重担将得到控制。这应有助于日本政府的声誉，进而提升对其债务的信心。

第二个好处是日圆贬值。日本央行的目标是拉低日圆汇率，以便促进出口商投资与推高持续陷于停滞的工资，结束长期以来的通货紧缩。这个计划要行得通，必须有日本民众或其资产管理人把更多新供应的货币带到海外。公共养老基金似乎是这方面的完美人选。

最后，有耐心的养老资金正是发展中亚洲经济体改善基建所需的资金类型。在这些地方储蓄不足且债市低效之际，日本可以填补缺口。短期的债市紧张不应耽搁日本的养老金改革。(完)

(译文审校 田建华)

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