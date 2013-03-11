《热点透视》德拉吉的负利率舞曲尚未结束

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack；编译 王兴亚

路透伦敦3月8日 - 德拉吉尚未准备好带领欧元区进入神秘莫测的领域--至少目前而言如此。这位欧洲央行的总裁极力淡化下调利率至零以下的期望，强调这样做可能面临“重大”风险。但如果欧元再度飙涨，有关负利率的讨论可能重现。

欧央行存款负利率听起来有点惊险，但可能会有一些好处。那样或许会迫使银行业者将其超额准备金放贷出去，还可能遏制投机性资金流动。实行负利率的例子很少见，最近一次是丹麦在欧央行7月降息后将存款利率下调至零下方。德拉吉曾在12月对此观点表达了一定程度的认同，当时他说央行“在操作层面已经准备就绪”。但本周他又对负存款利率可能造成的“意外后果”提出警告。

德拉吉强调风险是对的，他以前就知道这些。负利率可以损害银行业者的借款对象货币市场基金，从而影响整体流动性--不过这个结果欧央行能够承受。更糟糕的是，负利率甚至可能并不会对改善借贷状况有很大帮助。银行业者也许不愿意把全部成本传递到储户身上，相反寻求从借款方那里补偿回来。这样一来事与愿违，降息未能放松反而收紧了信贷状况。

对欧元区而言，此类担忧尤其切中实际。降息对北欧地区现金充裕的银行业者的影响可能最大，但小幅降息将不足以让他们把资金输送到信贷最稀缺的南欧地区。他们或许只是投入已然过热的经济领域。意大利政治危机重燃将令这些银行更加紧张不安。

这并不意味着负利率全然不在考虑之列。部分由于意大利选举导致的欧元走软，已经抵消了此前汇率上扬的担忧。然而，倘若全球成长疲弱迫使其他央行加快量化宽松步伐，欧元的吸引力将再度浮现，从而损及竞争力。调整利率可能要比印钞更受德国欢迎。负利率舞曲也许会再次奏响。(完)

(译文审校 张荻)

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