《热点透视》欧洲央行面临中小企业贷款干涸的棘手难题

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 张明钧

路透伦敦3月12日 - 欧洲央行正面临一个高危险性的两难问题。该行公布的数据显示，欧元区深陷困境国家--西班牙及意大利的中小企业面临严重的信贷供应问题。欧洲央行是有提供帮助的办法，但前提是其得要先准备好要破除一些旧思维。

欧洲央行数据显示，西班牙及意大利的中小企业所支付的利率，要比德国同业高出300-400个基点。自2010年中以来，德国中小企业所支付的利率要比大型企业高出约50个基点。此一利差一直维持稳定。在意大利，此一利差水准已经倍增至200个基点，西班牙则是已从200个基点跳升至300个基点。

这个问题很重要，因为在西班牙及意大利，小型企业聘雇人数占整体劳动人口的一半，远高于德国的40%及法国的33%。使问题更形复杂的是，中小企业情势恶化的速度比整体经济还要来得快。那些可以取得信贷的企业不需要借钱，而那些需要贷款的公司却求贷无门。

解决问题的办法之一，就是欧洲央行专门为中小企业设计一套中长期再融资操作。不愿意借钱给风险偏高中小企业的银行业者，可以拿这些贷款来向欧洲央行换取现金。但由于最终风险仍是由银行业者承担，这个办法提振放款的效果恐怕有限。

欧洲央行也可以自己承担风险。欧洲央行可以买下银行的中小企业贷款组合，从而让银行可以展延成本较低的贷款。意大利及西班牙的中小企业可能因此开始借钱。当然，将中小企业债务债券化并不容易，若支持这些债券的贷款违约，则欧洲央行恐将蒙受损失。然而欧洲央行提供给银行业者的1万亿(兆)欧元贷款中，有一些是以中小企业贷款作为担保品，因此欧洲央行无论如何都早已这么做了。

欧洲央行不会这样看待这件事。买进中小企业贷款支持的债券，将有如开后门位义大利银行业者重组资本，如此一来，这将会陷入再次惹恼德国央行的重大政治阻碍。但是欧洲央行总裁德拉吉已证明他已准备好采取行动避免欧元区崩解，而意大利经济危机也因选后情势而加剧。像买进中小企业贷款支持债券这种大胆选项，看来也不是完全没机会上场。(完)

(编译 张明钧; 审校 高琦)

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