《热点透视》负利率大棒在手 欧洲央行不怕欧元不继续跌

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik
路透伦敦9月5日 - 欧元区的通胀率太低，经济活动也过于迟滞。不过至少还能有一件事让欧洲央行称心如意，那就是央行梦寐以求的欧元贬值，将会完全如愿实现。
欧元在欧洲央行9月4日降息后大幅走贬。当时，央行将主要再融资利率降至0.05%，隔夜存款利率更是达到负0.20%。央行同时还宣布大规模资产购买计划将于10月开始。欧元当日便跌破1.30美元，来到14个月低点，创下2011年11月以来最大单日跌幅。欧元贸易加权指数亦触及逾一年来低点，自3月以来累计跌幅达4.3%。
这正是欧洲央行想要的结果。欧元贬值将提高通胀率--通胀率是央行目前优先考虑的问题。奥地利央行总裁诺沃特尼在采访中承认，降息部分是为了帮助打压欧元，欧元汇率来到1.30美元左右或略低一点，“这个方向就对头了”。如果跌势延续下去，显然会让欧洲央行很高兴。
交易员也会帮这个忙。他们知道要是拂逆了央行的愿望，将会吃多大苦头。自从欧洲央行将欧元区货币市场的利率底限--隔夜存款利率调降为负以来，银行间市场平均隔夜拆款利率在6月也变成了负值。这意味着一些银行贷款给其它银行时还要付出成本。很快，它们还要为欧洲央行的这项特权付出更大代价，因为最近这次降息会进一步压低银行间拆款利率。这甚至发生在欧洲央行向银行业系统注入更多流动性之前。
低利率环境也不会很快改变。欧洲央行的经济学家预测，若不考虑本周新举措的影响，今年的通胀率仅为0.6%，2015年也只有1.1%，远低于央行略低于2%的目标。他们还预测GDP增长也将疲弱--2014年和2015年料分别为0.9%和1.6%。
以前，外汇市场交易员的作梗有时会让七国集团(G7)的愿望落空。但这次有了负利率这项严厉的非常规惩罚手段，欧洲央行便掌控住了局面。(完)
(编译 郑茵 审校 田建华)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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