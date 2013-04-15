《热点透视》为彰显欧元区的团结 葡萄牙债务展期要求应可获批

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 石冠兰

路透伦敦4月12日 - 欧元区财长们对塞浦路斯实施严格的银行业重组，对该国可举债的规模则态度保守，这有将塞浦路斯经济拉回至石器时代之虞。现在如果对葡萄牙和爱尔兰偿还救援贷款予以展期，欧元区财长们有机会显示出感性的一面。他们应该抓住这次机会：因为再度态度强硬有可能会弄巧成拙。

葡萄牙和爱尔兰政府要求国际金主们将其负债的期限延长至多15年，这与去年希腊债务展期的期限相当。两国本十年年代都面临巨额债务到期，认为债务展期可帮助重新进入市场融资。

两者中爱尔兰的要求尤为过分。很难说展期是该国可获得市场融资与否的条件。其10年借款成本远低于西班牙和意大利。展期将使得爱尔兰锁定廉价融资，并使得大约200亿欧元现金闲置在金库中。

葡萄牙获得展期的利益更多一些。葡萄牙政府可以融资，但欧洲借款人担心其过于依赖对冲基金。10年期收益率(殖利率)超过6%，这个水平太高了。市场对其经济成长及撙节计划的政治可持续性感到担心，尤其是联邦法院拒绝一系列减支计划之后。展期可使得撙节计划对于投票人而言更加容易接受。

然而两国都不太可能获得所要求的15年展期。欧元集团看来已就展期七年达成一致。这还可能遭到德国的反对，德国认为展期需获得德国议会的首肯，可能要求做出改革的更多承诺。

展期贷款不会花费什么成本，承诺提供廉价融资的时间延长应会使得市场对葡萄牙更加慷慨。这会使得葡萄牙更接近爱尔兰、西班牙和意大利的情况，他们可以获得足够的市场融资，投资者相信欧洲央行可能某天会开始购买他们的债券。展期是一件无需过多思量的事情：不这样做的话，葡萄牙更可能在之后的某个阶段需要更多帮助。而且，在塞浦路斯之后，显出些许团结将有助于欧元区的公共关系。(完)

(译文审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。