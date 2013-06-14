《热点透视》欧洲试图回避混乱与自满

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撰稿 Neil Unmack/Olaf Storbeck

路透伦敦6月13日 - 欧元区债券涨势的两大引擎正在失灵当中。零风险债券的收益率走扬正使得其中一个引擎受创，而德国宪法法院听证会则使得另一个引擎蒙上阴霾。但二线国家债券遭逢更严峻的处境并非全然是坏事。

这两个引擎几个月来一直运作顺利。低风险债券零或近零的报酬率鼓励投资者到别处寻求更高的收益率，包括欧元区二线国家的政府公债。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉承诺必要时买进政府公债，使得那些较弱政府的风险看来变得较低。于是这架飞机快速飞行。意大利10年期公债的收益率因此从2012年的近6%，回到危机前的4%不到。

这是摆脱2011年混乱失序的释然性涨势，但这让多国政府因此自满。各项改革压力随之消散，银行业联盟便是一例。

但如今低风险债券的收益率正在走升，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)思忖缩减超宽松货币政策。苏格兰皇家银行(RBS)预估，美国10年期公债收益率每上升100个基点，就会推升德债收益率81个基点。如果安全的债券收益率走升，那么二线国家债券的吸引力就会减少。

德国宪法法院就德拉吉买债计划举行听证会后，买债计划看来并不是那么牢靠，也突显出这个市场选择遗忘的议题。显而易见，直接货币交易(OMT)并非如德拉吉所承诺的那样没有上限。欧洲央行将只会买进一至三年期的政府债券，且规模上限为5,240亿欧元。此外，宪法法院打破了德拉吉最初的承诺，也就是欧洲央行将不会像普通债券持有人一样面临信贷风险。欧洲央行执委亚斯穆森在宪法法院上承认，欧洲央行若在债务重整上承受损失，那将有如用货币融通政府债务一样为法所不容。

在危机时欧洲央行有很糟的选择：逾越权限而触怒德国，或者抗拒承担损失而惹恼投资者。买债计划听起来更像是紧急着陆，而不是降落伞。

德拉吉不希望市场恐慌--这可能让他终结掉的混乱局面卷土重来。但他一定希望这趟速度较缓慢且较为颠簸的飞行能够让摇醒政府，不再陷于自满。(完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)

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