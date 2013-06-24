《热点透视》德国搬走设立欧元区银行业联盟的路障之一

(本文作者为热点透视撰稿人，文章仅代表其本人观点)

撰稿 George Hay 编译 隋芬

路透伦敦6月21日 - 德国撤走了它对欧元区银行业联盟设下的路障之一。欧元区17国财长6月20日达成协议，允许规模5,000亿欧元的欧洲稳定机制(ESM)为困境成员国的银行直接重组资本。这可以看作一个令人安慰的迹象，说明德国总理梅克尔在追求务实主义。

这项协议有两个关键好处。有了一个中央资金池，缺钱政府无力援助膨胀银行体系的恶性循环将减轻。ESM专用于银行的资金也可能被用来缓解爱尔兰等受援国家的债务负担--虽然这方面仍很模糊。

德国在选举年承诺为其他欧元区国家买单，必定会惹怒本国民众。这可能正说明了，为什么协议中设有一些保护性措施。当银行核心一级资本充足率低于4.5%的法定最低标准时，重组资本的首批资金需由成员国自己负担。而超出最低资本要求的部分，其中20%也需由本国财政承担。德国一直坚持，银行资本重组的总体可用资金应限制在不超过600亿欧元，这小于ESM可调用的800亿欧元股本。

不能高兴太早还有其他几个原因。ESM的资金要到2014年下半年才能到位，届时欧元区银行将开始接受单一监管机制的监督与压力测试。在那之前，欧盟议员需要就一项银行解散机制和一支存款担保基金的计划取得进展；这项计划目前存在争议。德国政府也需要获得本国议会对ESM的批准，即便是在9月大选后来做这件事，也不会轻松。

今年3月塞浦路斯银行业利用储户大出血来自救的记忆，还历历在目。心绪不宁的储户们可能会问，如果在ESM就位前发生了大银行倒闭的事，会怎么办？不过，欧洲央行(ECB)去年关于买进困境成员国债券的承诺，已经成功地把主权债收益率(殖利率)降到了可控水平，这使国家政府有了更多余力来解决自己的问题。避免让德国纳税人更多地为欧元区买单，对德国即将举行的大选本是一个关键的政治因素，但德国人仍迫切希望欧元区更紧密团结，这实在鼓舞人心。(完)

(译文审校 高琦)

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