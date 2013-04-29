《热点透视》准备迎接降到三位数的金价吧

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 戴素萍
路透伦敦4月26日 - 准备迎接降到三位数的金价吧。在近期下跌后，金价或许已经反弹，而且短期内可能保持震荡。但金价挫跌是投资者离场的迹象，今年或明年金价有可能跌破1,000美元。
金价推手是投资者，而非珠宝商。根据世界黄金协会，每年投资者对黄金的需求--不论是金条和金币还是上市交易基金(ETF)，在2004至2010年之间成长了两倍。在2005年时，投资者只占全球黄金需求的19.5% ；到了2011年，这个比重已经上升至37%，2012年投资者需求减少9.7%，是第一次有迹象显示投资者胃纳下滑，这是个警讯。
尽管金价已经扳回部分跌幅，但本月金价在短短几个交易日中便急跌了逾10%，或许预示着投资者将持续撤出。除非经济方面又有新的紧急情况，像是美国经济崩溃，这会彻底改变外界对美联储政策的预期，否则的话，将难以见到黄金需求强劲回升。
最近富起来的印度和中国人将会接手买进黄金的看法是不对的。2012年印度黄金需求较上年下滑了12%，中国需求则为持平。
珠宝需求也因金价高昂而受到抑制。2009年当金价升穿1,000美元时，珠宝需求开始走弱。在2009年和2012年之间，珠宝需求平均为每年1,928吨，较之前六年均值少了22%。每年的科技产业需求持稳在接近400吨，占总体黄金需求的比例不到10%。
的确，各国央行动向已有所调整，将多少给黄金提供支撑力道。从2003年到2009年各国央行大量净卖出黄金，但在2011年和2012年其每年平均买进496吨黄金。主要央行低卖高买。这么做虽然不是很明智，但一些央行，像是韩国和俄罗斯的央行，今年可能还是如此。
金价可能必须要少一位数，才能吸引珠宝买家回来，为金价提供支撑。但目前来看，珠宝买家，将和投资者一样，可能并不想徒手去接正在下落的刀子，即便这是一把黄金做成的刀子。(完)
(译文审校 张涛)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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