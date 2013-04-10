《热点透视》不能让通胀担忧束缚货币政策

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Olaf Storbeck 编译 隋芬
路透伦敦4月9日 - 任何一位称职的央行官员，脑海里都会根植对通胀失控的担忧。但现在他们可以暂时松一口气。当下货币决策者享有的政策回旋空间比以往要大，也比今天的通胀强硬派认为的更宽。
1960与1970年代的惨痛经历说明，通胀螺旋的威胁不只是假设。不过国际货币基金组织(IMF)经济学家的最新研究令人欣慰。研究表明自那些年代以来，情况已经改变，因为价格变动已经不再和经济亦步亦趋。“在过去10年左右的时间里，发达经济体的通胀对经济疲势的反应程度已经变轻。”
若物价对2008年金融危机后大衰退的反应程度与1970年代时一样，美国经济应该陷入了深度通缩。据IMF计算，即便有美国联邦储备委员会(美联储,FED)的宽松货币政策，物价也会以2-3%的年率下降。事实上，美国的消费者物价指数(CPI)只曾短暂下滑-在2008年10月和12月期间下降了2.6%，而之后已经稳步缓慢回升。
物价稳定的背后是一种自我应验式的预言。如果生产者与工人预期会有温和通胀，他们就会要求略微提高薪资和价格，而强烈抵制减薪与降价。一旦央行树立了维持物价稳定的牢固信誉，人们的这些做法会帮助他们保住这种信誉。
货币政策当局维持稳定物价的声誉以及良好受控的通胀预期，提供给宽松货币政策所急需的空间，并成为安全缓冲。即便央行激发了过快的经济增长--这是他们梦想的场景--通胀预期也能控制住。IMF的结论是，“任何暂时的经济过度刺激，可能都只会对通胀产生微小影响。”
法兰克福你在听吗？全球最担心通胀的央行官员很多都在欧洲央行(ECB)。他们应该读一下IMF的研究报告，别再那么忧心忡忡。现在还有实施更多货币刺激的空间，应该抓住机会。
背景资料：
-IMF在4月9日发布最新一期的世界经济展望报告，分析了经济成长、失业和通货膨胀之间的关系。IMF总结称，过去10年间通胀与经济增长之间的关联已经变松。经济活动的变动对物价水平的影响程度已经不及过去。
-阅读这份报告(英文)，请点选(link.reuters.com/tyb37t)(完)
(译文审校 张荻)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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