《热点透视》市场对意大利形势太过乐观

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 王翔琼/李婷仪

路透伦敦3月11日 - 市场对意大利形势太过乐观。该国政治和经济情况一团糟，而且没有简单的解决办法。意大利虽的确有欧洲央行(ECB)做后盾，但也许不到坠崖边缘用不上。

投资者对上个月的意大利大选结果感到惴惴不安，推动意大利10年期公债收益率(殖利率)从4.6%升至4.9%，但到上周五收益率回落至4.7%。投资者说服自己相信会有某种政治解决方案被拼凑出来；即使没有也没关系；哪怕出现最坏最坏的情况，还有欧洲央行通过购买意大利债券来收拾残局。

欧洲央行总裁德拉吉上周对后两种构想给予了一定支持。他淡化了意大利财政情况所面临的风险，认为该国的很多撙节措施正在“自动实施”。他也明确表示欧洲央行的购债计划仍对那些遵守规定的国家开放。

然而，混乱的政治和经济状况相互交织，或许会加剧彼此的混乱。数月的政治僵局将打压投资并可能遏制消费，这将加剧衰退。惠誉认为意大利国内生产总值(GDP)今年将萎缩1.8%.该评级机构上周五将意大利债信评级从A-下调至BBB+。如果衰退加深，意味着财政情况将更恶劣。惠誉预计意大利政府债务与GDP之比今年将达到近130%。

政治僵局也意味着意大利将无暇顾及长期问题。该国在过去20年几乎没有成长。即便是蒙堤领导的技术官僚政府，在解决低效的官僚作风、繁文缛节、垄断、法律体系失灵和劳动力市场僵化等问题上也没有什么作为。

如果意大利没有长期经济成长计划，尽管在支付约相当于GDP 3%的利息之前有预算盈余，其债务水平也可能难以持续。但是鉴于选民不愿支持撙节，所以很难进一步实施紧缩政策。因此德拉吉所谓的自动实施或许难以确保安全着陆。

那么该如何解决这个僵局呢？上周我到Cernobbio出席Ambrosetti论坛时，与会人士认为有三大可能的结局：大联合政府、少数派政府、重新选举--看起来都不像是能建立一个稳定政府的药方。

根本问题在于，意大利的选民分为三派--博萨尼的中左联盟，贝卢斯科尼的中右翼政党PDL以及格利罗的五星运动，本次得票率都接近30%。但格利罗已拒绝和任何党派合作，博萨尼也不想和贝卢斯科尼合组政府。

乐观主义者说，如果博萨尼和贝卢斯科尼愿意让路给新领导人的话，也许组成大联合政府是有可能的。这样一来，明显可选择的人选就是在民主党初选中输给博萨尼的佛罗伦斯市长Matteo Renzi。根据SWG上周进行的民调，28%的受访者支持他出任总理，而支持博萨尼的仅有14%，贝卢斯科尼和格利罗的支持率分别是13%和10%。

但问题是，Matteo Renzi不论是在议会还是在民主党党内都缺乏奥援。更何况，大联合政府很容易就会因歧见而瓦解。结果不光是白浪费时间，还会让格利罗趁势坐大，在下次选举到来时成为最大势力。

有些观察家认为其实那样的结果也不算太坏。毕竟，谐星出身的格利罗想要让政治彻底改头换面。可惜的是“格利罗经济学”颇让人担心。他鼓吹一周仅工作20个小时，并重组意大利债务，他还主张意大利应该退出欧元区。

如果无望组建一个稳定的政府，那么重新选举能否打开僵局？恐怕也不尽然，只怕又是制造出另一个僵局而已，除非民主党在新选举中推出Matteo Renzi来担任候选人。但即使真是如此，也可能白忙一场。Matteo Renzi虽然诉诸于中间立场，但民主党的左翼支持者可能会转而投向更激进的党派。

另外一线希望是成立由博萨尼领导的少数派政府，至少可争取一些时间撑到议会内部情势足以筹组一个大联合政府。不过博萨尼得面对推动少数派政府建立和运作的难处。而即使博萨尼挺过去这关，这个政府也有可能一事无成地瓦解。

乐观人士期待下此选举之前，能先对投票机制做出改变，但这不太可能实现。虽然博萨尼、贝卢斯科尼、格利罗都有改变选举机制的共识，但是对新机制的内容各有想法。

这样一来，最有可能的发展就是意大利被迫重新举行选举，然后结局又是没有一方势力独大。而且万一五星运动成了最大党，市场可能为之恐慌。若是其他两位参选人任一人出线，则可能重启大联合政府的讨论。即使那样，可能还是得靠债券收益率飙升才会惊醒一堆梦中人。但与此同时，经济仍将衰退，财政状况也将进一步恶化。情况可不算妙。(完)

(译文审校 许娜/程琳)

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