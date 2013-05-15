《热点透视》油价操纵若属实 将是Libor案级别重磅丑闻

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Kevin Allison 编译 隋芬
路透伦敦5月14日 - 如果欧洲当局的质疑属实，石油交易员果真串通操纵发布能源价格的话，全球市场将曝出一宗不亚于伦敦同业拆借利率(LIBOR)操纵案的重磅丑闻。
可以确定的是，随着壳牌(RDSa.L)、BP(BP.L)和Statoil(STL.OL)的办公室周二遭到突击检查，针对普氏(Platts)、Argus与ICIS Heren等报价机构所编制的能源指标是否可靠的讨论，已经发生了戏剧性转折。目前为止尚无不当行为指控。前述企业均表示在配合检查。
但风险很高。欧盟调查人员未说明在重点检查哪些能源指标；普氏及其同业所编制的价格，决定了全球数以十亿美元计能源产品交易的价值。
对比油价调查与Libor操纵案，牵涉金额巨大并非唯一的相似点。还有一点是也可能牵涉巨额罚款。根据欧盟的竞争规定，从事妨碍竞争行为的企业可被最多罚款营业额的10%。以一家全球性石油厂商的规模来算，这将是一个天文数字。
但二者也存在明显的区别。前述报价机构辩称，相比Libor定价银行所用的定价程序，他们的系统较不容易受到操纵。
首先，在能源市场有很多家独立企业在进行数据搜集；而银行报告Libor的对象实际就是银行自己。再者，能源指标是基于实际数字编制的--包括买卖价格，甚至是已经完成的交易。而Libor的制定是基于银行间借贷利率的估计。
但正因如此，操纵能源价格发布如果确有其事，将比Libor案件还要恶劣--只有联手对独立的市场观察机构进行欺骗，这种结果才可能实现。即便没有发现共谋串通，对能源报价过程可靠性的调查也已经更加迫切。(完)
(译文审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。