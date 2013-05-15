《热点透视》油价操纵若属实 将是Libor案级别重磅丑闻

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison 编译 隋芬

路透伦敦5月14日 - 如果欧洲当局的质疑属实，石油交易员果真串通操纵发布能源价格的话，全球市场将曝出一宗不亚于伦敦同业拆借利率(LIBOR)操纵案的重磅丑闻。

可以确定的是，随着壳牌(RDSa.L)、BP(BP.L)和Statoil(STL.OL)的办公室周二遭到突击检查，针对普氏(Platts)、Argus与ICIS Heren等报价机构所编制的能源指标是否可靠的讨论，已经发生了戏剧性转折。目前为止尚无不当行为指控。前述企业均表示在配合检查。

但风险很高。欧盟调查人员未说明在重点检查哪些能源指标；普氏及其同业所编制的价格，决定了全球数以十亿美元计能源产品交易的价值。

对比油价调查与Libor操纵案，牵涉金额巨大并非唯一的相似点。还有一点是也可能牵涉巨额罚款。根据欧盟的竞争规定，从事妨碍竞争行为的企业可被最多罚款营业额的10%。以一家全球性石油厂商的规模来算，这将是一个天文数字。

但二者也存在明显的区别。前述报价机构辩称，相比Libor定价银行所用的定价程序，他们的系统较不容易受到操纵。

首先，在能源市场有很多家独立企业在进行数据搜集；而银行报告Libor的对象实际就是银行自己。再者，能源指标是基于实际数字编制的--包括买卖价格，甚至是已经完成的交易。而Libor的制定是基于银行间借贷利率的估计。

但正因如此，操纵能源价格发布如果确有其事，将比Libor案件还要恶劣--只有联手对独立的市场观察机构进行欺骗，这种结果才可能实现。即便没有发现共谋串通，对能源报价过程可靠性的调查也已经更加迫切。(完)

(译文审校 张明钧)

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