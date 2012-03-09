即时观点：中国2月新增人民币贷款低於预期 M2微弱反弹

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
路透上海3月9日电---中国人民银行周五公布数据显示,2012年2月新增人民币贷款低於预期,亦低於1月水平;当月末广义货币供应量(M2)同比增幅则略高於预期.
主要数据:
--2月末广义货币供应量(M2)同比增长13.0%(路透调查中值为12.8%),1月末为12.4%
--2月新增人民币贷款7,107亿元(路透调查中值为7,500亿元),1月为7,381亿元
--2月末人民币贷款余额56.24万亿元,同比增长15.2%(路透调查中值为15.1%),1月末为15.0%
以下为市场人士的评论:
--中国银行战略发展部高级经济师 周景彤:
总的来说,今年1、2月份新增贷款总量低於预期,而且M2也是处於偏低水平.预计未来货币政策应该会继续趋於放松.
从目前来看,降息的可能性不大,但法定存款准备金率有下降的空间和必要性.6月末之前至少还能看到一次下调存准.
--宏源证券债券高级分析师 何一峰:
信贷数据相对还是比较低的.目前看,是否能达到全年8万亿的信贷投放目标还言之过早,但按照3:3:2:2的投放节奏,一季度是2.4万亿,如果把前两个月加起来不过1.5-1.6万亿,那3月份是否能达到9,000亿元仍拭目以待.
前两个月有点"敞开放"的意味,从这个情况看,市场信贷需求不足,而贷存比应该不是一个特别大的限制.需求不足更主要的原因是地方融资平台的信贷收紧,这部分贷款需求所挤压出来的空间需要制造业来跟上,但是经济在减速,前景也不看好,缺口难以补上.
房地产调控政策短期内不会松动,房贷需求可能有所恢复,但不会成为重点发展对象.地方融资平台政策就更加明确了,控制增量,消化存量.如果未来政策放松,则和之前的工作是前功尽弃.唯一工业这块是否能起来,取决於银行是否愿意放低姿态,比如降低贷款利率的上浮比例.制造业利润在下滑,对融资成本看得重.并不存在完全没有贷款需求,而是因为贷款利率太高,导致有效需求不足.
通胀已经回落到3%附近,而且3月份预计会继续回落,甚至降到3%以下,负利率已经消除.货币政策出现进一步放松是可以预期的.3月底到4月份存在再度下调存款准备金率的可能性.法定贷款利率下降的可能性不大,而可能是浮动部分由上浮调整为基准,甚至是下浮,这都是可行的.非对称降息将压缩银行利差,在目前银行坏账率上升的情况下,不是一个好的选择.现在存款增加都还不足,存款利率下调就更加不可能了.
信贷少,银行肯定更多购买债券.且通胀回落进一步的明确,至少在二季度债市向好的方向还是比较明确的.
--中国农业银行总行战略规划部研究员 付兵涛:
信贷整体投放还是比较温和,主要是受信贷需求、监管严格等多种因素的影响.从需求上讲,投资增速的下滑、房地产贷款萎靡都影响了贷款的投放.
而且从监管上来看,今年对均衡放贷要求很严格,监管、检查手段也很紧.特别是对工程进度款项,严格要求是实贷实付,也就是说要根据实际的需求下发贷款.
贷款的价格也是不得不考虑的因素之一.受规模限制,今年贷款利率上浮是主流,企业也倾向於用多少贷多少,不会像以前一样让贷款趴在帐上.
--东北证券宏观分析师 王国兵:
金融数据低於市场预期,反映经济目前相对疲弱格局,活跃程度不高,从信贷有序投放和M1,M2走势来讲,货币见底可能性大,後期应该进入回升格局,货币拐点已经到了.
延伸到货币政策,由於货币增速相对低,是需求和经济不活跃造成的,接下来稳经济的政策应该在消费和财政项目上带动投资和消费需求,而不是用货币投放来使得资金充裕,虽然CPI回落至3.2%的合意水平,但农产品和大宗商品仍在高位,中长期通胀压力仍比较大,综上货币政策应该会谨慎,短期未有货币政策放松.
--招商银行高级分析师 刘俊郁：
从2月新增信贷看,中长期贷款增长还不是非常理想.结合前段时间央行鼓励银行放贷来看,实际信贷需求比较弱,也就是说实体经济仍处於一个比较弱的态势,可能并不如此前大家预期那麽乐观.
至于未来货币政策调整空间应该还是比较大的.我个人认为,应该或可能会更偏向于对信贷方面的扶持.从2月存款数据看,增加比较明显,如果这种趋势能持续,那对缓解贷存比压力是非常有效的.另一方面,就是看监管层能不能在放宽贷存比控制,比如说指标绝对值,或者计入存款范围上有所放宽.
--信达证券宏观经济分析师 李建朋:
在积极财政政策的背景下,今年全年的贷款规模基本上应该与去年持平.2月份的降准,增加了商业银行的超额准备金,也提高了商业银行的存款贷款扩张能力,商业银行发放贷款同时产生新的存款,2月新增贷款7,107亿元,新增存款也大幅上升,相应的,货币供应量较上月回升. 从各方面消息来看,由於房地产和地方融资平台贷款被严格限制,贷款需要可能不足.加上商业银行贷款还受贷存比限制,这样都可能成为贷款增长的瓶颈,如果无法突破,则资金面长期来看还可能处於紧平衡态势.
--国海证券宏观经济分析师 邹璐:
从2月份数据看,信贷与我们预期基本一致,不过低於前期市场预期的8,000亿;M1和M2均回升,但力度略低於预期.
在2月份存款大幅回升的背景下贷款仍相对较弱,中长期贷款增长亦较差,我们认为其反映需求还是比较疲弱,与今日公布经济数据总体处於下滑趋势相对照.在目前需求仍较疲弱,物价继续回落的趋势下,我们认为将给予一定的政策宽松空间,预计未来仍将继续降准,不过利率预计保持稳定.
财政政策方面,中央投资降幅趋缓、国家预算资金回升以及电力相关投资回升,可能正反映政策性投资的启动,显示积极的财政政策比去年应该更名副其实.
--国泰君安固定收益部研究主管 周文渊:
货币供给增速反弹主要是月末存款增加较快,信贷应该还是比较中性,预计3月份的信贷规模会比较多一点.
根据政策走势,基本能够确定一季度是经济环比的底部.不过,物价未来向上的压力也来了.从贷款结构看,中长期贷款还是比较低一点,对企业的短期贷款和票据融资增加非常明显,显示银行年初还是以"作规模"为主.
--民生银行金融市场部首席经济学家 李志强:
从2月7,000多亿元的新增贷款看,步子放大了一些.存款增加也比较多.不过从存款准备金率下调速度比较慢等来看,感觉央行的态度还是比较谨慎,仍是一个微调的态度.现在它要注意的可能是要防止银行惜贷倾向的出现.
结合已经公布的CPI数据来看,非食品的通胀压力依旧不能轻视,因此预计未来央行政策执行力度不会有太大的放松,预计"中性为主",3月份应该不会有降准动作.
--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健博士:
2月信贷增速还是略少,比预期的低一点.信贷的需求不是特别足,可能跟企业的盈利预期不大好有关,另外房地产贷款等依然受到限制,也制约了信贷的增长.
此外,当月票据融资量增加比较明显,也是经济增长不是很理想的表现,因为以往经济增长较好的时候,信贷需求很高,银行往往会压缩票据规模来满足信贷需要.
尽管市场存在对经济前景的担忧,但是监管层不会马上出台刺激政策,还要观察一段时间.因为1-2月份有一些扰动因素,季节性的因素,比如有些企业可能过了正月十五再开工,这就影响了信贷的需求.另外,政府还要考虑到通胀,中长期的通胀压力还是要警惕的.
目前来看,大面积的刺激政策还不大看得到,除非有特别大的负面消息,比如出现像2008年那样的出口大幅减少的情况.
**相关背景**
--中国国务院总理温家宝周一称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格(CPI)总水平涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.
--国家统计局周五公布,2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至3.2%,创下自2010年6月来最低位.1-2月规模以上工业增加值同比增长11.4%,低於路透调查中值12.3%.1-2月固定资产投资(不含农户)同比增长21.5%,高低於路透调查中值20%,但创下2002年底来的新低.
--国家发展和改革委员会称,2012年全社会固定资产投资预期增长16%,社会消费品零售总额预期增长14%.
--受春节後企业集中开工等因素推动,中国2月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均连续第三个月回暖,官方数据触及五个月高点51.0,汇丰指数则达到四个月高位49.6.
--发稿 上海新闻部; 审校 张喜良
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