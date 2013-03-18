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专栏 | 2013年 3月 18日 星期一 18:22 BJT

《热点透视》另类税率算式：如何为塞浦路斯小存款户留条生路

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen

路透香港3月18日 - 塞浦路斯的58亿欧元银行存款税计划已经惹火社会大众，让金融市场陷入紧张。塞浦路斯需要这笔资金，才能确保取得欧盟纾困，避免沦入更悲惨的境地。但如果改成对银行存款10万欧元以上储户课征更高的税率，塞浦路斯可以让一般存户躲过一劫。

试算两者税率变化关系模型，请点击(link.reuters.com/nyd76t)(完)

(编译 蔡美珍; 审校 沈以文)

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