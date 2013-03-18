《热点透视》另类税率算式：如何为塞浦路斯小存款户留条生路

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen
路透香港3月18日 - 塞浦路斯的58亿欧元银行存款税计划已经惹火社会大众，让金融市场陷入紧张。塞浦路斯需要这笔资金，才能确保取得欧盟纾困，避免沦入更悲惨的境地。但如果改成对银行存款10万欧元以上储户课征更高的税率，塞浦路斯可以让一般存户躲过一劫。
试算两者税率变化关系模型，请点击(link.reuters.com/nyd76t)(完)
(编译 蔡美珍; 审校 沈以文)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。