《热点透视》日圆不再是单向押注品

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 石冠兰
路透新加坡5月10日 - 日圆不再只是单向押注品种了。日圆兑美元四年来首次跌至100日圆，自安倍晋三去年12月获得压倒性大选胜利以来跌去16%。那时，热点透视曾预计他赢得大选会带来三位数日圆时代。但有很好的理由对于进一步下滑持怀疑态度。
谨慎对待的第一个理由是货币侵略。直到六个月前，美联储是个相对更为大胆的印钞机构。这在日本大选期间发生了变化，当时安倍晋三责难日本央行并承诺达到2%的通胀目标。4月4日，新任央行总裁黑田东彦宣布两年内将货币基础翻番的计划。
扩大日圆供给意味着日圆贬值，但贬值多少一定程度上取决于美联储的下步举措。如果就业不振和通胀不兴促使美联储将每月850亿美元的量化宽松规模进一步扩大，那么美元也会走软。如果欧债危机恶化，投资者可能会再度认为日圆是一种相对安全的品种。
日本对于进口化石燃料的依赖是另一个因素，这种依赖在福岛核事故之后有增无减。政界人士不会希望见到能源成本激增拖累消费者支出，抵消进口所得。
再来还有汇率外交。美国目前对安倍经济学持正面看法。20国集团也没有批评日本央行的激进宽松举措。但如果日圆继续贬值，比如20%的话，那么就很难不去指责日本进行货币战了。这是安倍希望避免的情况，因为他在努力打造与美国更为牢固的贸易关系。
最后，日圆贬值并非全然是好事。上世纪90年代中期日圆大幅贬值，出现了借入日圆的投机性资金流动，导致东南亚出现信贷助长的景气扩张，以及痛苦的泡沫破灭。安倍经济学是要促进日本在亚洲和世界的经济实力。这位首相最不愿意见到的，就是被视为是造成亚洲下一次金融危机的人。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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