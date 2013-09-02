《热点透视》印度想要联合新兴国家干预汇市 或许只是一厢情愿

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukerjee 编译 洪曦
路透新加坡9月2日 - 新兴市场能够打得过外汇投机客吗？印度提出各国联手出击的想法听上去有一定的吸引力。根据路透8月31日的报导，印度卢比经历连续三个月的下跌后，新德里当局希望其他发展中国家也能一起出手干预离岸外汇市场。然而现实地讲，这个方案缺乏可行性。
印度这套方案的前提条件很简单：亚洲各发展中国家央行总共有4.3万亿美元的外汇储备。除此之外巴西、南非和土耳其央行还有5,000亿美元外储。如果各国央行合力在全球市场抛售美元，那么就有可能缓解新兴货币的下档压力。其遭遇挫折是可以理解的。印度卢比等新兴货币受创的部分原因，在于美国实际利率上升，这是新兴国家所无法控制的因素。
不过，各国外储火力的分布并不均衡。印度的2,790亿美元外储中，有大约700亿美元需要花费在贸易入超上；另外1,720亿美元则会用在今年到期的外债上。中国有3.5万亿美元的外储，但却没有什么参与的理由：由于相对严格的资本管制，人民币并没有遭受攻击。对于其他国家来说，外汇储备正变得愈发弥足珍贵：经常帐盈余的减少，限制了新兴国家外储增加的速度。
印度希望干预离岸远汇市场。目前只有印尼卢比和印度卢比在这个市场遭遇滑铁卢，所以马来西亚、韩国、台湾或菲律宾也缺乏参与的理由。此外干预行动失败的成本也很高。再者，如果把国家外汇储备滥投到伦敦、纽约和新加坡的市场，还可能会造成政治上的严重尴尬局面。
若想让本币走强，最好的办法就是明智地经营经济。印度尤其需要注意这一点。该国第二季国内生产总值(GDP)仅增长4.4%，如果扣除掉间接税和补贴的因素，那么实际上GDP增幅很可能只有2.4%，而且这还是严重依赖难以为继的政府支出才能完成。印度最好从自身寻找应对卢比下跌的解决方案，而不是想着事情可以一蹴而就。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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